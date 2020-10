Kapitalna akcja Świątek w półfinale Rolanda Garrosa. Rywalka była bez szans [WIDEO]

Iga Świątek w półfinale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zmiotła z kortu reprezentantkę Argentyny, Nadię Podoroską 6:2, 6:1. Polka w przekroju całego spotkania prezentowała na korcie dojrzałą grę i wiele razy zachwycała genialnymi akcjami. Jedna z nich została dostrzeżona przez oficjalny portal Rolanda Garrosa na Twitterze.

Genialna akcja Świątek w 1/2 finału French Open

Akcja zamieszczona przez organizatorów turnieju na Twitterze miała miejsce w drugim secie. Po długiej wymianie Polka w kapitalny sposób zdążyła dobiec do piłki zagranej tuż przy siatce przez Podoroską i po chwili pięknym zagraniem umieściła piłkę w korcie po stronie rywalki.

- Iga Świątek w finale Rolanda Garrosa. Sukces zawdzięcza m.in. kapitalnej pracy z psycholog Darią Abramowicz nad sferą mentalną. 19-latka może być wzorem dla innych sportowców, jak stawać się lepszym - napisał Dominik Senkowski w swoim tekście.

Legendy tenisa zachwycone wygraną Świątek w półfinale French Open. "Kompletna zawodniczka"

Legendy tenisa Matts Willander i Chris Evert na gorąco skomentowały awans Igi Świątek do finału Rolanda Garrosa. - Świątek pokazała niesamowite opanowanie. Kompletna zawodniczka. Serwuje z dobrą siłą, rotacją. Świetnie się porusza, podchodzi do siatki - powiedziała Evert na antenie stacji Eurosport. Zachwycony był również Willander. - To wielki dzień dla niej - podkreślała szwedzka legenda tenisa

W finale Ronald Garros rywalką Świątek będzie Amerykanka Sofia Kenin, która 2:0 (w setach 6:4, 7:5) pokonała Petrę Kvitovą.

