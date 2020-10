Iga Świątek zarobiła krocie w turnieju Rolanda Garrosa. A to nie koniec!

Iga Świątek w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu! W czwartek 19-latka pokonała w półfinale reprezentantkę Argentyny, Nadię Podoroską 6:2, 6:1 i w sobotę może zostać pierwszą w historii polską tenisistką, która zatriumfuje w turnieju wielkoszlemowym!

Wielki sukces i zarobek Igi Świątek

Wielki sukces Świątek to dla niej nie tylko ogromny prestiż i awans w rankingu WTA, ale też ogromny zarobek. Według oficjalnego portalu Światowego Związku Tenisa Polka w dotychczasowej karierze zarobiła na korcie ponad 1,1 mln dolarów. Awans do finału Rolanda Garrosa oznacza, że Świątek ten zarobek niemal podwoiła!

Dzięki zwycięstwu z Podoroską Polka zarobiła co najmniej 947,166 dolarów. Co najmniej, bo tyle otrzymują finaliści tegorocznego Rolanda Garrosa. Zwycięzcy turnieju zarobią zaś dwa razy tyle, czyli 1,894,332 dolarów!

Do singlowych osiągnięć Świątek trzeba dodać też te z debla. Polka w parze z Nicole Melichar awansowała do półfinału turnieju. Oznacza to, że zawodniczki zarobiły wspólnie 130,953 dolarów. Kwota ta jest przyznawana do podziału na parę. Awans do finału warty będzie 222,620 dolarów, a zwycięstwo 378,454 dolarów.

W półfinale Roland Garros para Świątek - Melichar zagra z deblem Desirae Krawczyk (USA) - Alexa Guarachi (Chile). Mecz odbędzie się w piątek jako drugi do godz. 11:00 na korcie Suezanne-Lenglen.

