Szaleństwo w sieci po awansie Igi Świątek do finału. "Stworzyła historię"

Iga Świątek w drodze do finału nie straciła choćby jednego seta. W półfinale nie dała szans Nadii Podoroskiej, którą pewnie ograła w dwóch setach w zaledwie jedną godzinę i 10 minut. Cały świat, nie tylko tenisowy, jest pod wrażeniem kolejnego znakomitego występu Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świątek wyciągnęła z US Open wszystko, co się dało. Hurkacz rozczarowaniem"

Wszyscy składają gratulacje Świątek po awansie do finału Wielkiego Szlema. "Duma Polski"

Oficjalne konto na Twitterze Rolanda Garrosa dało wymowny komentarz "Duma Polski", zamieszczając pod nim zdjęcie polskiej tenisistki, a na nim napis: "Pierwsza polska kobieta w erze open, która osiągnęła finał Rolanda Garrosa".

Gratulacje Świątek złożył prezydent Polski Andrzej Duda. - Szaleństwo! Brawo! Brawo! Brawo! Iga Świątek wygrała z argentyńską tenisistką Nadią Podoroską 6:2, 6:1 i awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Gratulujemy Pani Igo! Trzymamy kciuki za finał! Dziękujemy za piękne reprezentowanie Polski - napisał na Twitterze Duda.

Pod wrażeniem jest również dziennikarz sport.pl Łukasz Jachimiak. - Czołg? Buldożer? Rakieta! Iga Świątek w finale Rolanda Garrosa - napisał dziennikarz.

Agnieszka Radwańska napisała krótko: "Gratulacje".

"Wielka sprawa. Gratulacje Iga Świątek" - to z kolei komentarz Legii Warszawa, której zawodniczką jest na co dzień Iga Świątek.

Nie zabrakło również gratulacji od Bogusława Leśnodorskiego, byłego właściciela i prezesa Legii.

Otylia Jędrzejczak, była pływaczka również nie przeszła obojętnie obok sukcesu Świątek. - Brawo Iga Świątek. Wspaniały mecz. Młoda, ambitna i głodna sukcesów. Serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki w finale - napisała Jędrzejczak na Instagramie.

- Wielki mecz Igi #Świątek! 6:2, 6:1 i mamy pierwszy finał Rolanda Garrosa od 1939 roku!!!!! To był jej wielki występ, a w sobotę czeka ją najważniejszy występ w życiu!! - napisał Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub".

Gratulacje złożyła również Billie Jean King. - Gratulacje dla Igi Świątek, który stworzyła historię Rolanda Garrosa i jako pierwsza Polka w Erze Otwartej awansowała do finału turnieju - napisała King.

- Przecież to jest w ogóle niepojęte. Mecze Igi wyglądają tak, jakby na świecie trenowała w pandemii tylko ona. No, Kvitova jeszcze, ale tu chcemy przecież finału z Sonia Kenin - w taki sposób skomentował awans Świątek do finału Paweł Wilkowicz.

- Iga Świątek pierwszą od Jadwigi Jędrzejowskiej (1939) finalistką Rolanda Garrosa. Trwa paryski koncert Polki! Brawo - napisał Rafał Smoliński.

Gratulacje złożył również Adam Małysz za pośrednictwem Facebooka. - Iga Świątek jest nie do zatrzymania! Nasza tenisistka już w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu! W tej edycji Rolanda Garrosa nie straciła nawet seta. Wiem, że nie każdy miał możliwość, ale ja z przyjemnością obejrzałem spotkanie z Nadią Podoroską. Dziękuję Iga za wspaniałe emocje! - napisał były skoczek narciarski na swoim koncie.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: