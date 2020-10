Iga Świątek już czeka na rywalkę. Kiedy odbędzie się finał Roland Garros?

Iga Świątek w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu! W czwartek 19-latka pokonała w półfinale reprezentantkę Argentyny, Nadię Podoroską 6:2, 6:1 i w sobotę może zostać pierwszą w historii polską tenisistką, która zatriumfuje w turnieju wielkoszlemowym!

Iga Świątek w finale! Kiedy jego początek?

W historii kobiecego tenisa w finałach Wielkiego Szlema Polki grały czterokrotnie. Trzy razy przegrywała w nich Jadwiga Jędrzejowska, a raz Agnieszka Radwańska. Tenisistka z Krakowa grała w finale Wimbledonu w 2012 roku, kiedy przegrała decydujący mecz z Sereną Williams 1:6, 7:5, 2:6.

Rywalką Świątek będzie zwyciężczyni drugiego półfinału, w którym zagrają Sofia Kenin oraz Petra Kvitova. Ten mecz odbędzie się w czwartek, kilkanaście minut po zakończeniu spotkania Świątek - Podoroska.

Mecz finałowy zostanie rozegrany w sobotę na korcie centralnym. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja na Eurosport 1, relacja na żywo na Sport.pl.

Światowi eksperci zachwycają się Igą Świątek!

George Bellshaw: Jest wspaniała. Stracić tylko 20 gemów na drodze do pierwszego w życiu półfinału Wielkiego Szlema to naprawdę imponujące. Rywalizowanie z nią jest bardzo wymagające. Z jednej strony ma w sobie brutalną siłę, którą pokazuje w wymianach. Z drugiej potrafi być na korcie delikatna, grać technicznie. Kapitalna kombinacja.

- Nie jestem zaskoczony tym, że jest w stanie grać na tak wysokim poziomie. Dziwi mnie może tylko to, jak konsekwentna jest w tej grze. Zwycięstwo nad Simoną Halep było przerażająco dobre, ale zawsze bardzo łatwo jest po takim meczu obniżyć loty, co jej się akurat nie przytrafiło. I do tego świetnie radzi sobie w deblu!

- Zawsze powtarzałem, że Iga jest w stanie znaleźć się w pierwszej piątce na świecie. To, jak daleko zajdzie, zależy tylko od niej. Wspaniałe dwa tygodnie w Paryżu to jedno, ale utrzymywanie takiej formy przez cały rok, aby stać się numerem jeden świecie, to drugie. Nadchodzi mnóstwo utalentowanych dziewcząt, więc będzie duża konkurencji, ale Iga ma wszystko, aby wejść na sam szczyt.

