Jedna z najwybitniejszych tenisistek wszech czasów zachwycona Igą Świątek

1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 - siedem triumfów, najwięcej w historii. Taki bilans ma Evert we French Open. Skoro ktoś taki rozpływa się w zachwytach nad Igą Świątek, to mamy kolejny dowód ogromu talentu i potencjału naszej nastolatki.

Notowana na 54. miejscu w rankingu WTA Polka jest faworytką półfinału paryskiego turnieju. Zmierzy się ze 131. na świecie Argentynką Nadią Podoroską.

- Obie są pogromczyniami gigantek, obie były genialne, gdy nie czuły presji. A teraz presja będzie już wielka. Ciekawe, która lepiej zapanuje nad nerwami - mówi Evert, obecnie tenisowa ekspertka Eurosportu.

Zobacz wideo Fyrstenberg: "Iga jest w miarę wypoczęta, w półfinale będzie faworytką"

"Podoroska nie jest potężna jak Świątek"

Evert nie przesądza, kto wygra pierwszy półfinał Roland Garros, ale skłania się ku Idze. - Ona jest delikatną faworytką. Muszę ją wskazać, bo bardzo mi zaimponowała, całkowicie przejmując kontrolę nad wydarzeniami na korcie w meczu z Simoną Halep. Od tamtego spotkania wiem, że Iga ma moc i opanowanie. Podoroska nie jest tak potężna jak Iga. Ale oczywiście ma w Paryżu świetny rytm, gra od kwalifikacji, widać, że znakomicie się czuje - analizuje Amerykanka.

Williams emocjonalna, Świątek opanowana

Evert nie ma wątpliwości, że największym popisem trwającego Roland Garros był występ Igi przeciw Halep. - Jestem zszokowana tym, jak ona pokonała Simonę Halep. Rozbiła ją w wielkim stylu, bardzo łatwo. Simona jest mistrzynią French Open, dla mnie była faworytką całego turnieju, więc patrzyłam jak zahipnotyzowana na to, co robiła Iga, na jej wiarę w siebie i spokój - zachwyca się ekspertka. - Iga ma fajną, pokerową twarz. Serena Williams, Sofia Kenin, Danielle Collins; jest dziś dużo emocjonalnych dziewczyn, a Świątek jest bardzo opanowana. Przypomina mi tym Naomi Osakę - dodaje Evert.

Moc i precyzja: znaki firmowe Igi

Amerykanka nie znajduje za to żadnej zawodniczki, do której stylu mogłaby porównać tenis Igi. - Według mnie ona ma wyjątkowy, własny styl. Jej serwis jest mocny, świetne jest to, jak ona atakuje piłkę i to, że moc łączy z precyzją. Iga może jeszcze popracować nad swoim sposobem poruszania się i nad wykorzystywaniem okazji. Ale to przyjdzie z doświadczeniem. Jak na 19 lat ona jest już bardzo zaawansowana w sztuce tenisa - podsumowuje jedna z najlepszych zawodniczek w historii tego sportu.