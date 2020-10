Mistrzynie wielkoszlemowe zagrają w drugim półfinale Roland Garros!

W środę w Paryżu odbyły się dwa ostatnie ćwierćfinały żeńskiej drabinki. Czeszka Petra Kvitova pokonała Laurę Siegemund z Niemiec 6:3, 6:3, a w wewnątrz amerykańskim pojedynku Sofia Kenin okazała się lepsza od Danielle Collins 6:4, 4:6, 6:0.

Kvitova i Kenin zagrają ze sobą o finał turnieju. Trudno wskazać faworytkę tego spotkania. 30-letnia Kvitova, dziś 11. zawodniczka świata, to była wiceliderka rankingu WTA. Ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe - Wimbledon 2011 i 2014. Niespełna 22-letnia Kenin wygrała do tej pory jeden turniej Wielkiego Szlema, triumfując w styczniowym Australian Open. Amerykanka to obecnie 6. zawodniczka rankingu.

Awans Kvitovej i Kenin do półfinału Roland Garros nie jest niespodzianką. Co innego skład drugiego półfinału, w którym Iga Świątek zmierzy się z Nadią Podoroską. Polka (53. WTA) nigdy wcześniej nie przeszła 4. rundy wielkoszlemowej, a Argentynka (131. WTA) nie wygrała przed Paryżem nawet meczu w Wielkim Szlemie.

Oba półfinały pań odbędą się w czwartek na korcie głównym w Paryżu. Najpierw zagrają Świątek i Podoroska (od 15:00), a po nich Kvitova i Kenin. Transmisje w Eurosport 1. Relacja na Sport.pl.

