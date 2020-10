Gdzie i o której obejrzeć mecz deblowy Igi Świątek? Walka o kolejny półfinał

Iga Świątek doskonale radzi sobie na kortach w Paryżu. Polka awansowała do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros, pokonując m.in. Simonę Halep, byłą liderkę rankingu WTA (6:1, 6:2). Tym samym jest pierwszą Polką od czasów Agnieszki Radwańskiej i US Open w 2016 roku, która awansowała do półfinału turnieju Wielkiego Szlema. Najbliższą rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podoroska, która w ćwierćfinale pokonała niespodziewanie Elinę Switolinę z Ukrainy (6:2, 6:4), ale na Roland Garros musiała przebijać się przez eliminacje (pokonała tam Magdalenę Fręch). Zanim jednak Świątek zmierzy się Podoroską, to zagra w deblu.

French Open. O której godzinie Iga Świątek zagra w deblu?

Polka jest w parze z Amerykanką Nicole Melichar. W ćwierćfinale Roland Garros spotkają się z Jessicą Pegulą oraz Asią Muhammad. Mecz rozpocznie się w środę o godz. 14:00.

Iga Świątek i Nicole Melichar kontra Jessica Pegula i Asia Muhammad. Gdzie można obejrzeć mecz Igi Świątek? Transmisja TV

Transmisję środowego meczu możecie obejrzeć w aplikacji Eurosport Player.

Relację pisemną ze środowego meczu deblowego będziecie mogli śledzić na Sport.pl.

