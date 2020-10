Iga Świątek pnie się w rankingu WTA! Najlepsze miejsce w karierze jest już pewne

Iga Świątek doskonale radzi sobie na kortach w Paryżu. Polka awansowała do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros, pokonując m.in. Simonę Halep, byłą liderkę rankingu WTA (6:1, 6:2). Tym samym jest pierwszą Polką od czasów Agnieszki Radwańskiej i US Open w 2016 roku, która awansowała do półfinału turnieju Wielkiego Szlema.

Wielki sukces Świątek natychmiast odbije się na jej pozycji w rankingu tenisistek. W rankingu live (za live-tennis.eu), Polka awansowała już na 33. pozycję, co już będzie jej najlepszym wynikiem w karierze (dotychczas najwyżej była klasyfikowana na 48. miejscu w rankingu WTA). Wystarczy przypomnieć, że przed rozpoczęciem Roland Garros, była 53. Przed nią jednak kolejne możliwości poprawienia swojej pozycji. Jeśli awansuje do finału turnieju w Paryżu, Polka powinna znaleźć się na 24. miejscu. Gdyby zwyciężyła w Roland Garros, może liczyć nawet na 17. pozycję w rankingu WTA, który oficjalnie zostanie opublikowany w poniedziałek.

Z kim Iga Świątek będzie walczyć o finał Rolanda Garrosa?

Najbliższą rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podoroska. Argentynka w ćwierćfinale pokonała niespodziewanie Elinę Switolinę z Ukrainy (6:2, 6:4), ale na Roland Garros musiała przebijać się przez eliminacje (pokonała tam Magdalenę Fręch). W rankingu jest dopiero 131. i to Świątek będzie znowu faworytką tego meczu, który zaplanowany jest na czwartek. Godzina tego spotkania jeszcze nie jest znana.

