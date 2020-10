Iga Świątek - Martina Trevisan. O której godzinie? Gdzie obejrzeć - transmisja TV, online, relacja

- Mamy brylant. Taka dziewczyna jak Iga Świątek się rodzi jedna na milion. Dla niej wszystko jest otwarte. Może już w czasie tego Rolanda Garrosa zagra w finale, a może to się odłoży w czasie do przyszłorocznego Australian Open, Rolanda czy Wimbledonu, ale wcześniej czy później będzie jedną z najlepszych tenisistek świata - zachwycał się Igą Świątek w rozmowie ze Sport.pl Wojciech Fibak.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świątek wyciągnęła z US Open wszystko, co się dało. Hurkacz rozczarowaniem"

A to było jeszcze przed meczem z Simoną Halep. Polka wygrała z drugą rakietą świata 6:1, 6:2 i zdominowała spotkanie, czym zachwyciła środowisko tenisowe na całym świecie. - Przeciwko naszej Mobrze zagrał dzisiaj Harley-Davidson. Kibice, papież Franciszek ani Bóg w niebie nic by przeciwko niej nie zrobili - chwalił Igę Świątek po meczu krytyk literacki i dziennikarz z Rumunii, Cristian Tudor Popescu.

Iga Świątek. Wielki sukces na Roland Garros, a zaraz może być jeszcze większy

Świątek na Roland Garros pokonała nie tylko Halep, ale też wcześniej ubiegłoroczną finalistkę Marketę Vondrousovą (6:1, 6:2), Su-wei Hsieh (6:1, 6:4) i Eugenie Bouchard (6:3, 6:2). - Iga zachwyca, gra jak dziewczyna z pierwszej piątki na świecie, a nie z 50. miejsca. Czuję, że w powietrzu wisi coś wielkiego - dodawał Fibak o Świątek, która teraz powalczy o kolejny największy sukces w karierze. O awans do półfinału turnieju wielkoszlemowego, o który notowana na 53. miejscu rankingu WTA Polka zagra Martiną Trevisan.

Włoszka to dopiero 159. rakieta na świecie, ale w Paryżu na swojej drodze pokonała już cztery wyżej klasyfikowane rywalki: rodaczkę Camilę Giorgi (WTA 74), Amerykankę Cori Gauff (WTA 51), Marię Sakkari z Grecji (WTA 24) oraz Holenderkę Kiki Bertens (WTA 8).

Świątek - Trevisan. O której godzinie? Gdzie obejrzeć - transmisja TV, online, relacja

Mecz Igi Świątek i Martiny Trevisan jest czwartym w kolejności rozgrywanym we wtorek na korcie Philippe'a Chatriera. Wstępnie ustaloną godziną spotkania była 16:05. Ale już wiadomo, że to niemożliwe. Tak samo, jak to, że Świątek z Trevisan wyjdą na kort ani o 18, ani o 19, ani o 20, bo o tych godzinach wciąż toczył się mecz Diego Schwartzmana i Dominika Thiema. O 20:00, przy stanie 2:2 tenisiści, rozpoczęli piątego seta. Cztery poprzednie trwały ok. godziny, dlatego wszystko wskazuje na to, że Świątek rozpocznie walkę o półfinał dopiero po 21. Spotkanie Polki i Włoszki będzie transmitowane na kanale Eurosport 1, a także w aplikacji Eurosport Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .