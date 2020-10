Gdzie i o której obejrzeć walkę Igi Świątek o półfinał Rolanda Garrosa? Wielki dzień

Świątek awansowała do ćwierćfinału po wybitnym meczu z Simoną Halep. Polka wygrała z drugą rakietą świata 6:1, 6:2 i zdominowała spotkanie, czym zachwyciła środowisko tenisowe na całym świecie. - Przeciwko naszej Mobrze zagrał dzisiaj Harley-Davidson. Kibice, papież Franciszek ani Bóg w niebie nic by przeciwko niej nie zrobili - chwalił Igę Świątek po meczu krytyk literacki i dziennikarz z Rumunii, Cristian Tudor Popescu.

Świątek określana faworytką French Open. Walczy o półfinał

W poniedziałek polska tenisistka awansowała także do ćwierćfinału debla w parze z Nicole Melichar po wygranej 6:3, 6:4 z Kvetą Peschke i Demi Schuurs. Przed walką o półfinał turnieju singlowego jest określana jako jego faworytka. - Kiedy Iga Świątek przeanalizuje swój występ przeciw Simonie Halep, to nabierze jeszcze większej pewności siebie. Naprawdę wierzę w jej grę i jej mentalną siłę. Ona zajdzie w tym turnieju daleko - mówi Tim Henman o naszej rewelacyjnej 19-latce.

Trener Trevisan o Świątek: Trudna, młoda przeciwniczka

W ćwierćfinale singla Świątek zagra z Martiną Trevisan. Włoszka to zawodniczka sklasyfikowana na 159. miejscu rankingu WTA, podczas gdy Polka jest w nim 53., ale stała się rewelacją tegorocznego French Open jeszcze szybciej niż Polka. Na swojej drodze pokonała już cztery wyżej klasyfikowane rywalki: rodaczkę Camilę Giorgi (74. WTA), Amerykankę Cori Gauff (51. WTA), Marię Sakkari z Grecji (24. WTA) oraz ostatnio sensacyjnie ósmą rakietę świata, Holenderkę Kiki Bertens.

- Świątek to młoda i trudna przeciwniczka - ocenił Matteo Catarsi, trener włoskiej zawodniczki cytowany przez portal federtennis.it. - Martina będzie musiała natychmiast zacząć grać na najwyższym poziomie. Zagra po raz pierwszy na korcie Philippe'a Chatriera, to dla niej ważny mecz. Przygotowuje się, oglądając wideo z poprzednich meczów z Igą - z 2017 roku w Warszawie czy na trawie w Birmingham z zeszłego roku. Jest mniej popularna niż poprzednie rywalki Martiny, ale szybko kończyła swoje mecze i jest wypoczęta. Wydaje mi się, że o wyniku zadecyduje kilka piłek. Będzie bardzo wyrównane - stwierdził szkoleniowiec.

Świątek - Trevisan. Gdzie obejrzeć - transmisja TV, online, relacja

Mecz Igi Świątek i Martiny Trevisan jest czwartym w kolejności rozgrywanym we wtorek na korcie Philippe'a Chatriera. Wstępnie ustalona godzina spotkania to 16:05. Bardziej prawdopodobne, że odbędzie się ono około 18 lub nawet 20. O 14:05 swój mecz rozegrają Diego Schwartzman oraz Dominic Thiem. Mówi się, że Austriak ma wirusa żołądkowego i może mieć problemy z równą grą, przez co być może to spotkanie, choć potencjalnie jedno z najbardziej zaciętych w trakcie całego dnia, nie potrwa długo.

Spotkanie Polki i Włoszki będzie transmitowane na kanale Eurosport 1, a także w aplikacji Eurosport Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl.

