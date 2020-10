Novak Djoković znowu trafił piłką w sędziego! "On nigdy się nie nauczy"

- Ta sytuacja sprawiła, że jest mi bardzo smutno, czuję się pusty w środku. Od razu sprawdziłem, jak czuje się sędzia liniowa i na szczęście nic się jej nie stało. Jest mi niesamowicie przykro, że sprawiłem jej tyle stresu. To nie było celowe zagranie, ale to było bardzo złe - tłumaczył się Novak Djoković, który miesiąc temu został zdyskwalifikowany na US Open po tym, jak w starciu czwartej rundy z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą uderzył piłkę za siebie, przypadkowo trafiając sędzię liniową w krtań.

Regulamin był bezwzględny. Djoković nie tylko został zdyskwalifikowany, ale też musiał zapłacić 10 tys. dolarów kary za niesportowe zachowanie. Kolejne 7,5 tys. dolarów kosztowała go nieobecność po meczu na obowiązkowej konferencji prasowej. - On nigdy się nie nauczy - piszą internauci o Djokoviciu, który w 1/8 Rolanda Garrosa, w trakcie meczu z Karenem Chaczanowem, znowu trafił piłką sędziego. Tym razem bocznego, i w trakcie gry, co nie jest karane, ale jednak. - Jak to się dzieje, że zawsze trafia na niego - zastanawiają się w komentarzach.

Akurat nie zawsze, bo w styczniu do podobnej sytuacji doszło podczas meczu drugiej rundy Australian Open. Wtedy pokrzywdzony nie był sędzia, a dziewczynka podająca piłki, która stała za wieżyczką sędziego, a przypadkowo trafił ją Rafael Nadal. - Jest bardzo dzielna - powiedział Hiszpan po meczu z Federico Delbonisem (6:3, 7:6(4), 6:1), który od razu też podszedł i przeprosił dziewczynkę.

Djoković w poniedziałek na korcie centralnym pokonał Chaczanowa 6:4, 6:3, 6:3 i awansował do ćwierćfinału Rolanda Garrosa.

