Katarzyna Kawa chce walczyć o sprawiedliwość w Lozannie. Podjęła pierwsze kroki

Katarzyna Kawa została wykluczona z udziału w eliminacjach do turnieju Rolanda Garrosa z powodu pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Polka wróciła do kraju, po czym udostępniła na swoim Instagramie wynik kolejnego testu, który wykazał, że jest zdrowa. Niestety nic to już nie zmieniło. Zgodnie z protokołem turniejowym wystarczy jeden pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i zawodnik nie może przystąpić do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świątek wyciągnęła z US Open wszystko, co się dało. Hurkacz rozczarowaniem"

Kawa w rozmowie ze Sport.pl zapowiadała, że chce powalczyć o sprawiedliwość. - Szukam prawnika, który podjąłby się tematu i znalazł szansę na jakiekolwiek odwołanie. Zostałam poszkodowana nie z mojej winy - powiedziała tenisistka.

Kawa znalazła prawnika

Po kilku dniach poinformowała na Instagramie: Bardzo się cieszę z nawiązania współpracy z kancelarią prawną Kochański & Partners. Będzie reprezentował mnie Pan Adwokat Dr Marek Jeżewski specjalizujący się w arbitrażu międzynarodowym we współpracy z Panią Natalią Godula - napisała Kawa, która zamierza walczyć przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie.

- Podjęliśmy już pierwsze działania. Jest to sprawa ważna przede wszystkim dla mnie, (chociaż ta szansa już nie wróci), jak również dla przyszłości wielu zawodników, którzy doświadczyli dyskryminacji i nierównego traktowania. Jak wiemy FFT (Francuska Federacja Tenisowa) zmieniła przepisy odnośnie testów na COVID-19 w trakcie trwania turnieju - dodała tenisistka. Faktycznie, po kolejnych przypadkach, gdy tenisista został wykluczony, a kolejny jego wynik wykonany prywatnie był negatywny, organizatorzy zdecydowali, że w takich sytuacjach zawodnikom będzie przysługiwał drugi test.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: