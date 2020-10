Iga Świątek zmierzy się z Simoną Halep, która w piątek zmiotła rywalkę z kortu

To jest turniej Igi Świątek! Polka pokonała już w Paryżu ubiegłoroczną finalistkę Marketę Vondrousovą 6:1, 6:2, Su-wei Hsieh 6:1, 6:4 i teraz Bouchard 6:3, 6:2. 19-letnia Iga właśnie wyrównała swoje najlepsze wyniki w karierze. - Mamy brylant. Taka dziewczyna się rodzi jedna na milion. Dla niej wszystko jest otwarte. Może już w czasie tego Rolanda Garrosa zagra w finale, a może to się odłoży w czasie do przyszłorocznego Australian Open, Rolanda czy Wimbledonu, ale wcześniej czy później będzie jedną z najlepszych tenisistek świata - uważa Wojciech Fibak. Świątek, która po pokonaniu Bouchard awansowała do IV rundy French Open, gdzie zmierzy się z Simoną Halep (2 WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo "Świątek wyciągnęła z US Open wszystko, co się dało. Hurkacz rozczarowaniem"

"Świątek jak burza"

Halep w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open rozbiła Amerykankę Amandę Anisimovą (25.) 6:0, 6:1. To był popis tenisa Halep. Do wygrania potrzebowała zaledwie 54 minut! Dla Rumunki było to 17 zwycięstwo z rzędu.

- Halep przebije więcej piłek niż Bouchard, zagra o wiele więcej trudnych, mocnych piłek, będzie regularna. Ale bardzo chciałbym zobaczyć taki mecz. Doświadczeniem Halep może pokonać Igę. A jeśli jej nie zatrzyma, to Iga pójdzie dalej jak burza - analizuje Fibiak w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.

W sierpniu z Halep mierzyła się Magdalena Fręch, ale nie dała rady. Przegrała w ćwierćfinale turnieju WTA w Pradze 2:6, 0:6. Mecz Świątek - Halep odbędzie się w niedzielę.

Przeczytaj też: