Iga Świątek wygrała z Bouchard! Wyrównany najlepszy wynik w Wielkim Szlemie

Iga Światek doskonale rozpoczęła spotkanie z klasyfikowaną na 158. miejscu w rankingu WTA Eugenie Bouchard, która w 2014 roku była w Top 5. Polka już w pierwszym gemie przełamała Kanadyjkę, a następnie wygrała swoje podanie, obejmując prowadzenie 2:0.

Świątek w kapitalnym stylu pokonała Bouchard. Polka awansowała do IV rundy French Open

Później rytm złapała Bouchard, który szybko doprowadziła do remisu. W drugiej fazie seta Świątek przyspieszyła grę, wygrywając dwa gemy z rzędu. Nie oddała już tego prowadzenia do końca pierwszego seta, ostatecznie wygrywając go pewnie 6:3 i aż trzykrotnie przełamując w nim rywalkę.

Druga partia to znakomity początek Polki i szybkie 2:0. Później powtórzyła się historia z pierwszego seta. Kanadyjka wyrównała na 2:2. W kolejnym gemie Światek miała ogromne problemy. Przegrywała 15:30, ale potem zdobyła ważne punkty i wyszła na prowadzenie 3:2 przy własnym serwisie. W kolejnym gemie Świątek popisała się kapitalnym bekhendem, trafiając idealnie w linię. Było to niezwykle ważne zagranie, ponieważ po chwila zdobyła kolejny punkt i ponownie przełamała rywalkę na 4:2.

Tenisistka z Raszyna następnie wygrała swoje podanie i była o krok od wygrania całego meczu! Stało się to już w kolejnym gemie. Świątek objęła prowadzenie 40:15 i przy drugiej piłce meczowej skończyła mecz, wygrywając ostatecznie 6:2, a cały mecz 2:0! W 1/8 finału Świątek zmierzy się z Simona Halep albo Amandą Anisimovą. Polka awansując do IV rundy w Paryżu wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w karierze. Zagra tam po raz trzeci.

