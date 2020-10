Niculescu chciała przechytrzyć rywalkę. "Więcej tego nie próbuj. Szanuj mnie"

Collins wygrała to spotkanie 2:6, 6:2, 6:1. Nie jest to niespodzianka, bo była faworytką. Amerykanka to 57. zawodniczka na świecie. Niculescu jest dopiero 141., a do turnieju głównego w Paryżu musiała przedzierać się przez eliminacje. Rumunka próbowała zaskoczyć rywalkę w trzecim secie sprytnym zagraniem, ale Collins była czujna.

Zobacz wideo Djoković zdyskwalifikowany z US Open. "Słuszna decyzja, ale Serb miał pecha"

Rywalka nie dała się zaskoczyć

Przy stanie 3:0 dla Amerykanki serwowała Niculescu. Podała piłkę z dołu, myśląc, że w ten sposób przechytrzy Collins. Ta jednak nie dała się zaskoczyć. Doszła do uderzenia i pewnie zdobyła punkt. Tuż po tym krzyknęła głośno: Tak! Naprzód! - Ten krzyk ma drugie dno: "Więcej tego ze mną nie próbuj. Szanuj mnie" - napisał po tamtej akcji na Twitterze Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego.

Rafael Nadal też był czujny

Serwowanie z dołu stało się ostatnio bardzo popularne. Słynie z tego Nick Kyrgios, ale jak widać, próbują tego zagrania także inni tenisiści. Nie zawsze z dobrym skutkiem, bo rywale są coraz czujniejsi. W tym wypadu Collins, ale w turnieju męskim nie dał się zaskoczyć także Rafael Nadal. W 2. rundzie po serwisie Mackenzie McDonalda spokojnie doszedł do piłki i zdobył punkt.

