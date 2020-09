Serena Williams wycofała się z French Open! Oddała mecz walkowerem

W II rundzie Amerykanka miała zmierzyć się z Bułarką Cwetaną Pironkową (157. WTA). Serena Williams była rozstawiona z nr 6 na Roland Garros.

Serena Williams wycofała się z French Open z powodu kontuzji. Czeka ją kilkutygodniowa przerwa

39-latka w I rundzie French Open pokonała rodaczką Kristie Ahn 7:6 (7-2), 6:0. Tuż przed pojedynkiem w kolejnej rundzie z Pironkową postanowiła wycofać się z rywalizacji z powodu kontuzji. Organizatorzy wydali krótki komunikat z pośrednictwem mediów społecznościowych, w którym poinformowali, że Amerykanka doznała kontuzji ścięgna Achillesa.

Serena Williams wciąż nie może wygrać 24. wielkoszlemowego turnieju, aby wyrównać rekord wszech czasów należący do Margaret Court. Amerykanka po urodzeniu dziecka czeka na kolejny triumf w Wielkim Szlemie. Ostatni miał miejsce w styczniu 2017 roku. Williams doznała kontuzji podczas półfinałowej porażki w US Open z Wiktorią Azarenką na początku tego miesiąca. Powiedziała, że uraz będzie wymagała dwóch tygodni odpoczynku, a następnie od czterech do sześciu tygodni rehabilitacji.

Williams nigdy nie czuła się zbyt dobrze na kortach ziemnych Roland Garros. W przeszłości wywalczyła na nich trzy tytuły, ale ostatni w 2015 roku. Natomiast Pironkowa odbudowuje swoja pozycję w kobiecym tenisie. W poniedziałek wygrała w I rundzie z Niemką Andreę Petkovic 6:3, 6:3. Jej największym sukcesem we French Open jest dotarcie do ćwierćfinału w Paryżu w 2016 roku.

