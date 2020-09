Jeden z najdłuższych meczów w historii tenisa! Kosmiczne starcie na Roland Garros

Lorenoz Giustino i Corentin Moutet rywalizowali przez sześć godzin i pięć minut o awans do 2. rundy Roland Garros. Zaczęli w niedzielę, ale spotkanie przerwano z powodu deszczu. Dokończono w poniedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świątek wyciągnęła z US Open wszystko, co się dało. Hurkacz rozczarowaniem"

Ostatecznie lepszy okazał się Włoch, który w decydującym secie wygrał 18:16. W całym meczu to Francuz wygrał więcej punktów (242 do 217). W tenisie ma to jednak drugorzędne znaczenie, bo liczy się to, by wygrać dwa lub trzy sety. - Tenis jest brutalny i unikalny - skomentował popularny dziennikarz tenisowy Portugal Record, Jose Morgado.

Faworytem spotkania był Francuz, 71. tenisista świata. Jego rywal notowany jest na 157. miejscu na świecie. 29-letni Giustino to zawodnik występujący dotychczas głównie na poziomie challangerów. W głównym cyklu ATP spędził przed Roland Garros na kortach ziemnych tylko cztery godziny i 13 minut. W piątym secie Moutet dwa razy przełamał rywala i miał serwis, po którym mógł zakończyć spotkanie. Nie wykorzystał szans, a chwilę później sam został przełamany i przegrał. Moutet w całym meczu miał 88 winnerów i tyle samo niewymuszonych błędów. Giustino był na minusie: 57 - 96. Kolejna statystyka, na podstawie której teoretycznie nie miał prawa wygrać.

Historyczny mecz w Roland Garros

Spotkanie Francuza z Włochem jest drugim najdłuższym w historii Roland Garros. Dłużej grali tylko Fabrice Santoro i Arnaud Clementa. Podczas Roland Garros 2004 spędzili na korcie sześć godzin i 33 minuty. Najdłuższy mecz w historii tenisa należy do Johna Isnera i Nicolasa Mahuta. Amerykanin i Francuz grali w 1. rundzie Wimbledonu 2010 przez 11 godzin i pięć minut. Wygrał Isner 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Rywalem Giustino w 2. rundzie Roland Garros będzie Diego Schwartzman.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: