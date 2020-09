"Nawet gdyby Iga Świątek pokonała Serenę Williams, to jeszcze nie byłby sukces, którym mogłaby się najeść"

- Myślałem, że to Marketa Vondrousova jest faworytką - przyznaje Dawid Olejniczak po świetnym występie Igi Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Polka w godzinę i trzy minuty rozbiła ubiegłoroczną finalistkę 6:1, 6:2. - Iga zaczęła turniej znakomicie, ale musi pamiętać, że nawet gdyby na tym etapie pokonała Serenę Williams, to i tak awansowałaby tylko do drugiej rundy, a to nie jest sukces, którym Iga mogłaby się najeść - mówi były trener Polki.

