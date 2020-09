Novak Djoković wygrał pierwszy turniej po dyskwalifikacji z US Open. Pobił rekord Nadala

Turniej w Rzymie to największa impreza przygotowująca tenisistów do Roland Garros, który rusza w najbliższą niedzielę. W finale męskiej imprezy Novak Djoković okazał się lepszy od Diego Schwartzmana. Dla Djokovicia był to pierwszy turniej po dyskwalifikacji z US Open.

Serb fatalnie zaczął to spotkanie. Przegrał dwa pierwsze gemy przy własnym serwisie. Argentyńczyk nie wykorzystał jednak przewagi i następnie oddał rywalowi cztery gemy. Przy stanie 6:5 Schwartzman raz jeszcze stracił podanie i przegrał pierwszą partię 5:7.

Djoković pobił rekord Nadala

Drugi set znów zaczął się źle dla Djokovicia - od przegranego serwisu. Lider rankingu szybko się pozbierał, dwa razy przełamał rywala i wygrał seta 6:3, a całe spotkanie 2:0. To 36 turniej rangi ATP Masters 1000 wygrany przez Novaka Djokovicia. Pod tym względem pobił rekord 35 tytułów należący do Rafaela Nadala. Hiszpan odpadł w Rzymie w ćwierćfinale, przegrywając ze Schwartzmanem. Nadal i Djoković będą głównymi faworytami do triumfu w nadchodzącym Roland Garros.

W stolicy Włoch rywalizowały też panie. Najlepsza okazała się Rumunka Simona Halep, która w finale pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą. Przy stanie 6:0, 2:1 dla Halep Pliskova skreczowała.

