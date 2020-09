Sensacja w Rzymie! Pogromca Huberta Hurkacza ograł Rafaela Nadala. Rozegrał mecz życia

Tenis bywa przewrotny. W piątek Diego Schwartzman przegrywał w trzecim secie z Hubertem Hurkaczem 2:4 i powoli żegnał się z turniejem w Rzymie. Od tamtego momentu Polak stanął, a Argentyńczyk przejął kontrolę nad meczem. Wygrał cztery gemy z rzędu i awansował do ćwierćfinału. W nim czekało go nie lada wyzwanie - pojedynek z Rafaelem Nadalem.

Mecz życia Diego Schwartzmana

Grać z Nadalem zawsze jest trudno, ale na kortach ziemnych - poziom trudności podnosi się do najwyższego z możliwych. Hiszpan to król mączki, 12-krotny triumfator Rolanda Garrosa rozgrywanego na tej nawierzchni. Ci, którzy zdołają go ograć na ziemi, przechodzą do historii. Jak Szwed Robin Soederling podczas turnieju w Paryżu w 2009 roku. Jak Diego Schwartzman w sobotę w Rzymie.

Argentyńczyk od początku grał niezwykle. W pierwszym secie dwa razy przełamał rywala, wygrywając partię 6:2. W drugim ponownie dwa razy odebrał serwis Nadalowi, by następnie samemu go stracić. W obu przypadkach wydawało się, że to właśnie ten moment, że zaraz Hiszpan wskoczy na swój normalny poziom i odjedzie Schwartzmanowi. Nic takiego się nie stało. Nadal grał słabo, jak na niego, ale to zasługa tenisisty z Argentyny. Wygrał drugą partię 7:5 i całe spotkanie 2:0.

Piłka meczowa:

Dlaczego ten wynik można nazwać sensacją? Bo Nadal to specjalista od kortów ziemnych, wicelider rankingu (Argentyńczyk jest 15. na świecie), który w dwóch pierwszych meczach w Rzymie rozbił Dusana Lajovicia 6:1, 6:3 i półfinalistę niedawnego US Open Pablo Carreno Bustę 6:1, 6:1. Wreszcie Nadal do soboty nigdy nie przegrał ze Schwartzmanem. Rozpoczynający się już 28 września Roland Garros zapowiada się coraz ciekawiej.

Co z Nadalem na Roland Garros?

- Mecz życia Schwartzmana, a Rafa jakiś nieswój dzisiaj. Ciekaw jestem, jakby grali do 3 wygranych setów, kto by wygrał? Ciekawe, jak będzie z Rafą podczas Roland Garros - napisał Dawid Olejniczak, komentator Eurosportu i Polsatu Sport.

- Nadal przegrywa na korcie ziemnym. Co będzie w Paryżu podczas Roland Garros? Wyobrażacie sobie finał bez Hiszpana? Np. Thiem vs. Schwartzman? - pyta Adam Romer z Tenisklub. Oczywiście jedna porażka jeszcze o niczym nie świadczy. Nadalowi może jednak brakować rytmu gry, nie występował w US Open. Mecze w Rzymie były dla niego pierwszymi po ponad półrocznej przerwie.

W półfinałach imprezy w stolicy Włoch Diego Schwartzman zmierzy się z Denisem Shapovalowem z Kanady, a Serb Novak Djoković z Casperem Ruudem z Norwegii.

