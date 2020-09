Gwiazdy tenisa jednoznacznie oceniły Novaka Djokovicia. "Nie lubimy go"

Nie milkną echa dyskwalifikacji Novaka Djokovicia z US Open. Nic w tym dziwnego, takiego przypadku świat tenisa dawno już nie pamiętał. Z turnieju w Nowym Jorku zdyskwalifikowano nie tylko lidera rankingu, najwyżej rozstawionego tenisistę w męskiej drabince, ale też pod nieobecność Rafaela Nadala i Rogera Federera największą gwiazdę imprezy. Djoković został ukarany za trafienie piłką w krtań sędzi liniowej. Nie zrobił tego umyślnie, ale nie miało to znaczenia. Takie zachowanie poza grą musiało zgodnie z przepisami skończyć się pożegnaniem z nowojorskim turniejem.

REKLAMA

Zobacz wideo Djoković zdyskwalifikowany z US Open. "Słuszna decyzja, ale Serb miał pecha"

Rafael Nadal: Djoković nie powinien tego robić

Dyskwalifikacja Djokovica z US Open jest w ostatnich dniach gorącym tematem podczas wywiadów z tenisistami i tenisistkami. Fani czekali w szczególności na reakcję ze strony Rogera Federera i Rafaela Nadala. Szwajcar milczy, ale Hiszpan w końcu przemówił. Podczas turnieju w Rzymie, w którym obecnie rywalizuje, powiedział: - Novak miał pecha, ale konsekwencje w takich przypadkach były zawsze takie same. Przepisy wyraźnie mówią, jaka jest za to kara. Jest mi przykro z powodu Novaka, ale nie powinien tego robić. Ważne, by mieć odpowiednią samokontrolę na korcie, bo bez niej można mieć pecha.

Sprzyjające okoliczności w Nowym Jorku wykorzystał Dominic Thiem. 27-letni Austriak pod nieobecność „Wielkiej Trójki” (Nadal, Djoković, Federer) triumfował w US Open, zostając pierwszym w historii mistrzem wielkoszlemowym urodzonym w latach 90. - Cieszę się z sukcesu Dominica. Zasłużył na to, jest niezwykle pracowity. Bardzo skoncentrowany na swoich celach. To dobry człowiek - chwalił Thiema Nadal. Hiszpan zagrał w środę pierwszy mecz po przerwie spowodowanej pandemią. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie rozbił półfinalistę niedawnego US Open Pablo Carreno Bustę 6:1, 6:1.

Pliskova: Lepiej zniszczyć rakietę niż rzucać piłką

Czwarta na świecie Karolina Pliskova zasugerowała Djokoviciowi, jak znaleźć ujście dla emocji, nie raniąc przy tym nikogo. - Zawsze uważałam, że lepiej jest zniszczyć rakietę niż rzucać piłką, bo wtedy może być niebezpiecznie. Mam wrażenie, że czasem nie kontroluję tego, gdzie uderzę piłkę, stąd rakieta jest lepsze wyborem - powiedziała Czeszka.

Ósma w rankingu Kiki Bertens ma nadzieję, że będzie to lekcja dla Serb i innych graczy. - Czasami myślę, że w ferworze walki nie myślisz już jasno i to się po prostu dzieje. Oczywiście to wcale nie jest dobra rzecz, ale tak się zdarza. Gdy stanie się coś takiego, co przytrafiło się Novakowi, trzeba poradzić sobie z konsekwencjami - stwierdziła Holenderka. O dystans do rozgrywanych spotkań zaapelowała Simona Halep, wiceliderka rankingu. - Musimy być naprawdę ostrożni, ponieważ ludzie są wokół nas. Nie musimy tak emocjonalnie reagować podczas gry, bo to tylko mecz tenisowy - przyznała.

Z kolei Fabio Fognini przewiduje, że z podobną dyskwalifikacją może się spotkać w przyszłości Nick Kyrgios. Włoch twierdzi, że jego to nigdy nie będzie dotyczyć. - Szkoda, to był pech Novaka. Taka sytuacja może się przytrafić każdemu. Prawie każdemu, bo mnie nie. Na pewno może Kyrgiosowi - powiedział Fognini. Włoski tenisista także słynie z gorącego temperamentu. W zeszłym roku na Wimbledonie podczas meczu 3. rundy narzekał na kort, na którym musiał rywalizować z Amerykaninem Tennysem Sandgrenem. - Czy to fair grać tutaj? Przeklęci Anglicy, przeklęci. Chciałbym, żeby wybuchła tu bomba - mruczał pod nosem. Zostało to zarejestrowane, a Fognini otrzymał karę finansową.

Kyrgios krytycznie o Djokoviciu

Wywołany do tablicy Nick Kyrgios zrobił ankietę na Twitterze, na ile lat zostałby zdyskwalifikowany, gdyby to on był na miejscu Djokovicia: 5, 10 czy 20. Kyrgios od dawna krytykuje Djokovicia przy każdej możliwej okazji, m.in. za poglądy Serba na temat szczepionek i nieudaną organizację turniejów pokazowych z cyklu Adria Tour, które zostały rozwiązane, gdy okazało się, że zakażeni zostali niektórzy uczestniczący w nich tenisiści, w tym sam lider rankingu. Kyrgios został zapytany w poniedziałek w programie śniadaniowym w australijskiej stacji Nine Network, czy dopuściłby w styczniu do gry w Australian Open Djokovicia. Australijski tenisista uśmiechnął się szeroko po tym pytaniu, a po chwili stwierdził: - To znaczy, nie lubimy go, ale on przyciąga tłumy.

Novak Djoković dostanie szansę na odkupienie podczas Roland Garros. Turniej w Paryżu rozpocznie się już 28 września. Nie będzie mu jednak łatwo o 18. tytuł w Wielkim Szlemie, bo na kortach w stolicy Francji wystąpi również Rafael Nadal, 12-krotny triumfator paryskiego turnieju.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: