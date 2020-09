Porażka Magdy Linette w turnieju w Rzymie. Rywalka wygrała mimo krwawiącego nosa

Najlepsi tenisiści świata wrócili już z USA do Europy. Magda Linette zdecydowała się na występ w Rzymie. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię Roland Garros 2017 Jelenę Ostapenko. W kolejnym meczu nie dała rady faworyzowanej Belgijce Elise Mertens.

Faworytka za mocna dla Magdy Linette

Pierwszy set był pod kontrolą Mertens, która dwa razy przełamała Linette i wygrała partię 6:2. W drugim secie było podobnie, znów Polka dwa razy straciła serwis. Od stanu 2:5 wygrała jednak dwa gemy i miała nawet szansę na wyrównanie na po 5. Wszystko dlatego, że belgijska tenisistka poczuła się gorzej na korcie, zaczęła krwawić z nosa. W dziesiątym gemie drugiej partii Mertens poprosiła o przerwę medyczną. Gdy zawodniczki wróciły na kort, Belgijka wygrała ostatniego gema i całe spotkanie 6:2, 6:4.

Porażka Magdy Linette z Elise Mertens nie jest wielką niespodzianką. Polka to 35. zawodniczka świata, Belgijka jest 15 pozycji wyżej. Do tego Mertens po wznowieniu rozgrywek przerwany przez pandemię jest w świetnej formie. W Cinncinati doszła do półfinału, gdzie przegrała z Naomi Osaką, a w US Open do ćwierćfinału, gdzie lepsza od niej okazała się Wiktoria Azarenka, późniejsza finalistka. Rywalką Mertens w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie będzie Danka Kovinić

