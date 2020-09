Odrodzenie Eugenie Bouchard! "Już nie czuję, że muszę codziennie wrzucać zdjęcia mojego tyłka"

Była kiedyś piątą rakietą świata, grała w finale Wimbledonu, trzy kolejne turnieje Wielkiego Szlema kończyła w czołowej czwórce, a marketingowcy szacowali, że na rynku reklamowym będzie gdzieś między Neymarem a Usainem Boltem. Teraz wraca po wielkiej zapaści. Nie była w finale żadnego turnieju od czterech lat, w ubiegłym sezonie przegrała 13 meczów z rzędu, wypadła poza trzecią setkę rankingu. Nie dawała o sobie w tym czasie zapomnieć: a to odważne zdjęcia, a to opowieści o randkach, a to charytatywna randka, a to reklama portalu randkowego. Jak tłumaczy, tak sobie życzą sponsorzy i nie zamierza tego zmieniać. Mówi, że gdy wygrywała, ludzie ją kochali za to, co wrzucała do sieci. Kiedy zaczęła przegrywać, za to samo jej nienawidzą.

"Zamiast tyć na sofie, wzięłam się do treningów"

Kiedyś zabiegali o jej start szefowie turniejów z całego świata, teraz nawet w eliminacjach nie jest faworytką. W tym roku nie przebrnęła kwalifikacji do Australian Open, na miejsce w drabince US Open nie miała szans. Ale po pandemii wróciła odmieniona. Z sierpniowego turnieju w Pradze odpadła dopiero w ćwierćfinale z Elise Mertens, późniejszą ćwierćfinalistką US Open. Zmusiła Belgijkę do trzysetowego pojedynku. Wcześniej pokonała Weronikę Kudermietową, numer 40 na świecie, i Tamarę Zidansek, nr. 72. A teraz w Stambule gra jeszcze lepiej. W piątek pierwszy raz od dwóch lat awansowała do półfinału turnieju WTA Tour, pokonała w trzech setach Czarnogórkę Dankę Kovinić. Ale jeszcze głośniej było o niej dzień wcześniej, gdy też po trzysetowym, pełnym zwrotów akcji meczu, po dwóch tiebreakach, wyeliminowała turniejową jedynkę, Swietłanę Kuzniecową. Tak wysoko notowanej rywalki - 34. WTA - nie pokonała od 2018 roku.

Zaczynała turniej w Stambule od eliminacji, w których musiała pokonać Szwajcarkę Leonie Kung, też wyżej notowaną od niej i ostatnio w dobrej formie. A w sobotę o 13:30 zagra o finał i nie będzie bez szans w meczu z Hiszpanką Paulą Badosą Gibert. Odmieniona Bouchard zaskakuje przygotowaniem fizycznym i pewnością siebie na korcie. W pewnym momencie meczu z Kuzniecową roztrwoniła dużą przewagę, ale nie dała się złamać. W półfinale z Kovinić początkowo nogi w ogóle jej nie niosły, potem miała problem z barkiem, ale w trzygodzinnej walce dopilnowała awansu. - Podczas pandemii miałam do wyboru siedzieć w domu i tyć na sofie, albo wziąć się za siebie. Przygotowanie fizyczne było u mnie do poprawy - opowiada.

W Las Vegas z Agassim i Steffi Graf

Już jesienią ubiegłego roku zaczęła pracować z Gilem Reyesem, trenerem przygotowania fizycznego, któremu sławę zapewniła praca z Andre Agassim. Agassi i jego żona Steffi Graf też czasem grają z nią treningowo w Las Vegas, gdzie Bouchard przeniosła się, by ćwiczyć pod okiem Reyesa. - Jest najlepszym na świecie specjalistą od treningu kondycyjnego - chwali go. Jej sparingpartnerką w Vegas bywa też Asia Muhammad, półfinalistka obecnego US Open w deblu. A od wiosny Bouchard współpracuje też z Rennae Stubs, kiedyś deblistką numer jeden na świecie i byłą trenerką Karoliny Pliskovej. Jak przyznała w podcaście magazynu tennis.com, jej nastawienie do niektórych spraw się zmienia. - Może się starzeję. Już nie czuję, że muszę codziennie wrzucać zdjęcie mojego tyłka - mówiła.

Bouchard ma dopiero 26 lat i próbuje nawiązać do swoich najlepszych czasów na korcie, sprzed 6 lat. Mówi, że z wiekiem nauczyła się doceniać to, że sport jest tak fantastycznym zajęciem. Na początku, gdy była cudownym dzieckiem i wygrywała juniorski Wimbledon, a potem grała tam w finale wśród seniorek, to było dla niej oczywiste. Potem przyszło zniechęcenie, które udało się teraz odpędzić. - Nawet radość po zwycięstwie przypomina 2014 rok - napisał po zwycięstwie nad Kuzniecową komentujący tenis w portugalskiej TV Jose Morgado, nawiązując do najlepszego sezonu w karierze Bouchard, tego z trzema półfinałami Wielkiego Szlema. - Pora wracać z emerytury: Ana, Caro, Aga, Maria - napisał o gwiazdach sprzed kilku lat: Ivanović, Woźniackiej, Radwańskiej i Szarapowej.

Dzięki wynikom w Pradze Bouchard wróciła do trzeciej setki rankingu, a dzięki punktom ze Stambułu dostanie się do drugiej. Ale to nadal za nisko, żeby wystartować w kwalifikacjach Roland Garros. Pozostaje jej liczyć na dziką kartę. Dla byłej półfinalistki French Open, która pokazała już w tym roku, że daną jej szansę potraktuje poważnie.

