Serbowie ujawnili dane sędzi trafionej przez Djokovicia. "Dołączysz do martwego syna"

Novak Djoković nie zagra w ćwierćfinale US Open. Serb został zdyskwalifikowany po naradzie sędziów. Schodząc z kortu po nieudanej wymianie w czasie meczu 4. rundy z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą, uderzył piłkę za siebie, nie patrząc do tyłu. Trafił sędzię liniową w krtań. Regulamin turnieju zakłada, że w takiej sytuacji musi być dyskwalifikacja.

Serbskie media bronią Djokovicia. Uważają, że został potraktowany niesprawiedliwie. - Zawsze go bronimy. Jest nasz, a inni ciągle coś do niego mają. Z tej sytuacji zrobił się większy dramat niż powinien. Sędzia upadła, jakby obok niej wybuchła bomba - powiedziała w rozmowie z Jakubem Balcerskim z portalu Sport.pl serbska siatkarka Developresu SkyRes Rzeszów, Jelena Blagojević.

Serbscy kibice odnaleźli sędzię na Instagramie

Serbscy kibice w obronie swojego idola atakują na Instagramie sędzię, którą Djoković trafił piłką w krtań. Uważają, że nic jej się nie stało, upadła teatralnie i walnie przyczyniła się do dyskwalifikacji lidera rankingu ATP. Fanom udało się namierzyć kobietę w internecie, choć sam Djoković nie chciał ujawnić jej danych osobowych. - Cała ta sytuacja pozostawiła mnie naprawdę smutnym i pustym. Upewniłem się, że sędzia liniowa czuje się dobrze, dzięki Bogu. Bardzo mi przykro, że sprawiłem jej taki problem. Bardzo. Nie ujawniam jej imienia, żeby uszanować jej prywatność - napisał tenisista w niedzielnym oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie.

Kibice mają jednak swoje sposoby. Dotarli do informacji, że poszkodowaną przez Djokovicia sędzią jest Laura Clark z Owensboro ze stanu Kentucky. Jej nazwisko podał m.in. Eurosport.

Wulgaryzmy i groźby w stronę poszkodowanej

Kobieta od niedzieli otrzymuje tysiące gróźb oraz wulgarnych komentarzy na Instagramie. Potwierdził to dziennikarz Mike Dickson z "Daily Mail". - Organizatorzy US Open twierdzą, że sędzia liniowa trafiona przed Djokovicia jest również ofiarą strasznych ataków za pośrednictwem mediów społecznościowych ze strony fanów tenisisty - napisał Dickson na Twitterze.

Serbscy kibice umieszczają pod prywatnymi zdjęciami sędzi na Instagramie m.in. takie komentarze po serbsku i po angielsku: "Jak ci nie wstyd, idiotko?!", "Diabeł chodzi po Ziemi i żyje w USA", "Djoković jest najlepszy", "Dziw**", "Karma cię dopadnie!", "Wiem, że to był wypadek, ale gra aktorska znakomita, zasługujesz na Oskara", "Jeb*** cię", "Wstydź się, jesteś hańbą dla sportu. 7 mln ludzi w Serbii nienawidzi cię", "Jesteś prawdziwym złoczyńcą", "Europa cię nienawidzi", "Mam nadzieję, że zgnijesz za to w piekle" i tak dalej. Można wymieniać bez końca. Wiele komentarzy opatrzonych serbskimi flagami. Od kilku godzin konto kobiety na Instagramie jest prywatne i fani nie mają już tak łatwego dostępu.

Najbardziej wstrząsające były jednak wiadomości związane z tragedią w rodzinie Clark. W 2008 roku jej syn Josh zginął w wypadku motocyklowym. - Nie martw się, niedługo do niego dołączysz - napisał jeden z kibiców.

Serbscy kibice przypominają sytuację z Nadalem

Kibice z Serbii przypominają też zdarzenie z tegorocznego ATP Cup. Rafael Nadal podczas meczu z Federico Delbonisem trafił piłką w głowę dziewczynkę do podawania piłek. Ta zachwiała się, a Hiszpan natychmiast podbiegł, by sprawdzić, jak się czuje. - Ta dziewczyna otrzymała cztery razy mocniejsze uderzenie niż Laura Clark, a nie upadła, nie potrzebowała pomocy lekarza, a Rafael Nadal nie został zdyskwalifikowany - napisał jeden z fanów.

Inny zamieścił wideo, na którym Nadal trafia w dziewczynkę i podpisał: Laura Clark, wstydź się.

Kibice nie mają racji, bo sytuacje z Nadalem i Djokoviciem nie są jednakowe. Serb został zdyskwalifikowany, bo poza akcją odbił piłkę i trafił sędzię. W przypadku Nadala piłka trafiła dziewczynkę bezpośrednio po returnie Hiszpana.

Djoković zareagował

Na Instagramie Laury Clark można zobaczyć kilka zdjęć z winem i kieliszkiem. Serbscy kibice sugerują, że jest alkoholiczką. Takie sugestie pojawiają się w licznych komentarzach pod zdjęciami. Jeden z fanów napisał: "Dlaczego ATP zatrudnia alkoholików? Novak powinien pozwać ATP za nieprofesjonalny system zatrudnienia".

Novak Djoković zareagował na to skandaliczne zachowanie swoich fanów. Rzecz jasna nie odpowiada za ich wpisy, ale skoro jest w Serbii bohaterem narodowym, o czym mówił nam Wojciech Fibak, to jego apel o zaprzestanie publikowania gróźb wobec sędzi może przynieść pewien skutek. Jedna z amerykańskich internautek zwróciła się do Djokovicia na Twitterze: Musisz napisać do swoich fanów, aby natychmiast przestali nękać tę biedną kobietę. To nie twoja wina, że to robią, ale powinieneś wezwać ich, żeby się opamiętali, to absolutnie podłe.

Po kilku godzinach Serb wystosował oświadczenie na Instagramie do kibiców: Dziękuję wam za pozytywne wiadomości. Pamiętajcie proszę także, że sędzia, która została trafiona piłką, także potrzebuje naszego wsparcia. Ona niczemu nie zawiniła. Wspierajcie ją w tym momencie. Od tej chwili będziemy silniejsi.

