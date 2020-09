Legenda tenisa ocenia dyskwalifikację Djokovicia. "Najmroczniejszy moment"

Novak Djoković nie zagra w ćwierćfinale US Open. Serb został zdyskwalifikowany po naradzie sędziów. Schodząc z kortu po nieudanej wymianie w czasie meczu 4. rundy z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą, uderzył piłkę za siebie, nie patrząc do tyłu. Trafił sędzię w krtań. Regulamin turnieju zakłada, że w takiej sytuacji musi być dyskwalifikacja.

Boris Becker o zachowaniu Djokovicia

- Jestem zszokowany tym zdarzeniem, jak każdy - powiedział Boris Becker, ekspert Eurosportu, w rozmowie z dziennikarzami. - To chyba najtrudniejszy moment w całym jego życiu zawodowym. Złamał zasady, decyzja sędziów była słuszna - dodał Becker, który przed laty pracował z Djokoviciem jako trener.

- Novak był w formie życia, w tym roku był niepokonany, szedł po 18 tytuł wielkoszlemowy. Nic z tego nie wyszło, teraz może wracać do domu - powiedział Becker. Przed startem US Open Djoković wygrał turniej w Cincinnati. Był zdecydowanym faworytem do triumfu w Nowym Jorku. Tym bardziej że do USA nie przylecieli Rafael Nadal i Roger Federer. Serb miał wątpliwości, czy w obliczu pandemii przylatywać do Stanów, ale pogoń za sukcesami przekonała go. Ma 17 triumfów w Wielkim Szlemie. Od dwa mniej od Nadala, trzy od Federera. Jego ojciec Srdan Djoković przekonywał w lutym w rozmowie z "Telegraph", że syn jeszcze w tym roku pobije rekord Federera. W tym roku to się nie uda. Tym większy to chichot losu, że Djoković, odpadając w 4. rundzie US Open w takich okolicznościach, poniósł pierwszą porażkę w tym sezonie.

Co dalej z Djokoviciem? Czy to zamieszanie wpłynie na jego karierę? Już 21 września rozpoczyna się Roland Garros w Paryżu. - Jest silną postacią, obije się. Teraz musi przejść przez ten najmroczniejszy moment w karierze - dodał Becker. Podobnie uważa Wojciech Fibak, najlepszy polski tenisista w historii. - Novak miał już wcześniej większe problemy. Ze sobą, ze swoim stosunkiem do tenisa, z dietą. Wychodził z tych kryzysów obronną ręką. Wiele rzeczy pokonał. Jest nieprzeciętnie inteligentnym człowiekiem. Oczywiście ma swoje ułomności, jak każdy, choćby wiara w niektóre teorie, które nie zawsze się sprawdzały. Ostatnio jest wielkim pechowcem. Chciał w szczytnym celu zorganizować cykl turniejów Adria Tour. Wiemy, jak to się skończyło. Teraz w US Open też nikogo nie chciał skrzywdzić, a skrzywdził - powiedział Fibak w rozmowie ze Sport.pl.

Polska sędzia o dyskwalifikacji

Część kibiców nie może pogodzić się z tym, że Djoković został zdyskwalifikowany. Twierdzą, że Serb nie chciał skrzywdzić sędzi i nie powinien być usunięty z turnieju. Czy mają rację? - Akcja: zawodnik celowo uderza piłkę, niebezpiecznie, bo za siebie, nie patrząc, bez zamiaru skrzywdzenia kogoś, rezultat: uderza sędzię w szyje, ta traci oddech. Akcja + rezultat = dyskwalifikacja - napisała Gabriela Załoga, która prowadziła mecze w turniejach wielkoszlemowych.

