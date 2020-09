Azarenka wychwala Igę Świątek. "Ma przed sobą świetlaną przyszłość"

Zobacz wideo Iga Świątek: Decyzja French Open zdziwiła mnie i zaskoczyła świat tenisa

Początek spotkania dawał nadzieję, że Iga Świątek awansuje do IV rundy. W pierwszym gemie Polka przełamała rywalkę, a następnie wygrała swoje podanie, dzięki czemu szybko objęła prowadzenie 2:0. Później Azarenka wygrała cztery gemy z rzędu, dwukrotnie przełamując Świątek. W kolejnych dwóch gemach Polka odrobiła straty, doprowadzając do remisu 4:4. Końcówka seta należała jednak do Białorusinki, która wygrała dwa kolejne gemy i całego seta 6:4.

REKLAMA

Iga Świątek odpadła z US Open. Azarenka przełamała Polkę aż 4 razy w II secie

W drugiej partii Świątek ponownie przełamała rywalkę, ale później było gorzej. Azarenka aż cztery razy przełamywała Polkę i wygrała II seta 6:2 i całe spotkanie 2:0, które trwało jedną godzinę i 39 minut. W kolejne rundzie Białorusinka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą (WTA 26.).

Azarenka pochwaliła Światek po spotkaniu. "Uderzała niesamowicie mocno"

Po zakończeniu pojedynku Azarenka postanowiła skomentować pierwsze starcie ze Świątek w karierze. - Iga weszła w mecz bardzo dobrze. Uderzała niesamowicie mocno. Musiałam się na początku do tego przyzwyczaić. Jest bardzo utalentowana i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Cieszę się, że odwróciłam losy tego spotkania. Nie wszystko w moim tenisie funkcjonowało, jak należy, ale najważniejszy jest awans - powiedziała Azarenka, cytowana przez portal eurosport.tvn24.pl.

W 4. rundzie Białorusinka zmierzy się z Karoliną Muchovą. Rozstawiona z 20. numerem Czeszka w 3. rundzie pokonała Soranę Cirsteę z Rumunii 6:3, 2:6, 7:6 (9-7).

Przeczytaj także: