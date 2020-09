Iga Świątek odpadła z US Open. Azarenka nie dała szans Polce

Zobacz wideo Czy tegoroczny US Open ma sens? "Tenis najbardziej ucierpiał na pandemii"

Początek spotkania dawał nadzieję, że Iga Świątek awansuje do IV rundy. W pierwszym gemie Polka przełamała rywalkę, a następnie wygrała swoje podanie, dzięki czemu szybko objęła prowadzenie 2:0. Później Azarenka wygrała cztery gemy z rzędu, dwukrotnie przełamując Świątek. W kolejnych dwóch gemach Polka odrobiła straty, doprowadzając do remisu 4:4. Końcówka seta należała jednak do Białorusinki, która wygrała dwa kolejne gemy i całego seta 6:4.

Iga Świątek odpadła z US Open. Azarenka przełamała Polkę aż 4 razy w II secie

W drugiej partii Świątek ponownie przełamała rywalkę, ale później było gorzej. Azarenka aż cztery razy przełamywała Polkę i wygrała II seta 6:2 i całe spotkanie 2:0, które trwało jedną godzinę i 39 minut. W kolejne rundzie Białorusinka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą (WTA 26.).

