Magda Linette zaskoczyła na początku meczu. Potem rządziła już faworytka

W piątek Magda Linette pierwszy raz w karierze zagrała w 3. rundzie US Open. Do tej pory 28-latka dochodziła do 1/32 finału w Paryżu, Melbourne i Londynie. W tym roku osiągnęła ten poziom także w Nowym Jorku. W drugiej rundzie pokonała Dankę Kovinić (WTA 92.) z Czarnogóry 6:1, 6:7(2), 7:6(4). Jej kolejna rywalka Estonka Anett Kontaveit wyeliminowała zaś Słowenkę Kaję Juvan (WTA 113.) 6:4, 6:1. Linette miała szansę pomścić Igę Świątek, która przegrała z Kontaveit w 4. rundzie tegorocznego Australian Open.

Pierwszy set zaczął się bardzo dobrze dla rozstawionej w Nowym Jorku z numer 24 Magdy Linette. Polka przełamała rywalkę już w pierwszym gemie. Niestety przewagę szybko straciła, potem Estonka raz jeszcze odebrała jej serwis i wyszła na prowadzenie 4:1. Linette próbowała odrobić stratę, ale bez powodzenia. Kontaveit, rozstawiona w US Open z numer 14., zwyciężyła pewnie 6:3.

Problemy zdrowotne Linette

Drugi set zaczął się źle dla Polki. Została przełamana już w pierwszym gemie. Kontaveit utrzymywała przewagę do stanu 3:2 dla niej. Wtedy Linette poprosiła o pomoc fizjoterapeutę. Okazało się, że nasza tenisistka ma problemy z lewą nogą. Po przerwie medycznej Polka straciła raz jeszcze serwis i przegrała drugiego seta 2:6. W 4. rundzie Kontaveit zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, która pokonała w piątek Ukrainkę Martę Kostiuk.

