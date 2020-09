Życiowy sukces Magdy Linette! Wyrównała wyczyn Agnieszki Radwańskiej

Na tegorocznym US Open Magda Linette (WTA 37.) została rozstawiona z numer 24. Polka w pierwszej rundzie pokonała Australijkę Madisson Inglis (WTA 119.) 6:1, 4:6, 6:4. Po pierwszym secie, wygranym bardzo gładko, w drugim Linette niespodziewanie obniżyła poziom gry, a rywalka zaczęła grać lepiej. W efekcie Polka wywalczyła awans dopiero po dwóch godzinach i 11 minutach. Z kolei Danka Kovinić (WTA 92.) pokonała w pierwszym meczu w Nowym Jorku inną Australijkę Lizette Cabrerę (WTA 127.) 6:4, 3:6, 6:2.

Świetny początek Linette

28-letnia Linette fantastycznie rozpoczęła to spotkanie. Po długim pierwszym gemie meczu utrzymała serwis, następnie dwa razy przełamała Kovinić i wygrała partię 6:1. Zawodniczka z Czarnogóry tylko do stanu 1:1 była równorzędną rywalką dla Polki. Linette grała odważnie, agresywnie, umiejętnie rozrzucała przeciwniczkę po korcie. Zagrażała jej returnem, a Kovinić popełniała sporo błędów.

Problemy w drugiej partii

W drugim secie gra była bardziej wyrównana. Polka musiała bronić 3 break pointów przy stanie 0:1. Utrzymała serwis, a następnie przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:1. Gdy serwowała przy stanie 5:4, by zakończyć spotkanie, straciła serwis i zrobiło się po 5. O losach partii zadecydował tie-break, w którym zawodniczka z Czarnogóry okazała się lepsza do 2. Linette zaczęła popełniać więcej błędów, a Kovinić ryzykując, nie myliła się.

W trzecim secie obie tenisistki utrzymywały podanie i o losach partii musiał zadecydować tie-break. W nim lepsza była Linette, wygrywając do 4. W ostatnim secie nasza zawodniczka znów grała precyzyjnie i agresywnie, co pozwoliło jej wygrać mecz.

Największy sukces Linette na US Open

Dzięki tej wygranej Magda Linette pierwszy raz w karierze awansowała do 3. rundy US Open. Jednocześnie jest drugą polską tenisistką po Agnieszce Radwańskiej, która w każdym z czterech turniejów wielkoszlemowych dochodziła co najmniej do 3. rundy w singlu. W kolejnym spotkaniu poznanianka zmierzy się z Anett Kontaveit (WTA 21.) Rozstawiona w Nowym Jorku z numer 14 Estonka pokonała w drugiej rundzie Słowenkę Kaję Juvan (WTA 113.) 6:4, 6:1. Mecz Linette - Kontaveit odbędzie się w piątek. Warto przypomnieć, że Estonka w Australian Open 2020 doszła do ćwierćfinału, a w 4. rundzie pokonała po zaciętym pojedynku Igę Świątek.

