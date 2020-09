Kolejna zmiana przeciwnika Kamila Majchrzaka w I rundzie US Open. Wielka szansa polskiego tenisisty

Zobacz wideo Czy tegoroczny US Open ma sens? "Tenis najbardziej ucierpiał na pandemii"

Kamil Majchrzak pierwotnie miał zmierzyć się z Francuzem Benoitem Paire. Dwa dni temu dziennikarze "L'Equipe"poinformowali, że tenisista miał pozytywny wynik na obecność koronawirusa, więc musiał wycofać się z singla mężczyzn Wielkiego Szlema, rozgrywanego w Nowym Jorku. Francuza miał zastąpić Hiszpan Marcel Granollers (149 ATP), specjalista od gry deblowej.

Trzecia zmiana rywala Majrzaka w I rundzie US Open. Granollers wycofał się z singla

We wtorek kilka godzin przed meczem Majchrzaka okazało się, że Hiszpan również nie będzie rywalem Polaka w I rundzie US Open. Granollers zrezygnował z gry w singlu (ostatni mecz zagrał w październiku 2019 roku), aby lepiej przygotować się do występów w deblu, gdzie idzie mu znacznie lepiej. W obecnym sezonie cieszył się już z wygrania dwóch turniejów w Buenos Aires i Rio de Janeiro.

Organizatorzy US Open ogłosili, że nowym przeciwnikiem Majchrzaka będzie Amerykanin Ernesto Escobedo, zajmujący 185. miejsce w rankingu ATP. Obaj tenisiści mają po 24 lata i dotychczas nie mieli okazji grać ze sobą. Ich mecz ma rozpocząć się najwcześniej o godz. 0:30 z w nocy z wtorku na środę polskiego czasu na korcie numer 9 jako czwarty w kolejności.

