Carla Suarez Navarro zakończyła karierę. U tenisistki wykryto nowotwór

Navarro, obecnie klasyfikowana na 71. miejscu w rankingu WTA, na zawodowych kortach rywalizuje od 17 lat. 2020 rok miał być jej ostatnim w karierze, co zapowiedziała już kilka miesięcy temu w rozmowie z serwisem tennis.com. Sezon dla Hiszpanki skończył się jednak o wiele szybciej, niż zakładała. U zawodniczki zdiagnozowano bowiem chorobę Hodgkina, nowotwór układu chłonnego.

Gotowa do walki

We wtorek Navarro zapowiedziała, że podda się trwającej sześć miesięcy chemioterapii. - Chciałam wam przekazać, że przed kilkoma dniami lekarze wykryli u mnie chorobę Hodgkina i w związku z tym będę musiała poddać się sześciomiesięcznej chemioterapii. Czuję się dobrze, zachowuję spokój i jestem gotowa do zmierzania się z tym, co mnie czeka - powiedziała w nagraniu wideo opublikowany na twitterze tenisistka.

Navarro w ostatnich tygodniach, podczas przygotowań do powrotu na kort po przerwie spowodowanej pandemią, czuła osłabienie i nie była w stanie odbyć pełnych sesji treningowych. Zaniepokoiło ją to na tyle, że postanowiła poddać się serii badań, dzięki którym wykryto będący przyczyną jej problemów nowotwór.

- Od lipca nie mogłam ukończyć treningów ani na bieżni, ani w siłowni. Moje ciało nie reagowało na wysiłek tak jak zazwyczaj, dlatego zaczęliśmy szukać medycznych przyczyn odczuwanego przeze mnie dyskomfortu. Liczne testy, jakim się poddałam, wymagały ode mnie odpoczynku, więc zrezygnowałam ze startów w zawodach. Wyniki potwierdziły, że choruję na chorobę Hodgkina. Lekarze zapewnili mnie, że nowotwór został wykryty stosunkowo szybko, a szanse na wyleczenie są wysokie. Teraz moim jedynym celem jest realizacja zaleceń lekarzy, pozostawiając wszystko inne na dalszym planie - podkreśliła Navarro.

Rokowanie w chłoniaku Hodgkina przy wczesnym wykryciu jest dobre, a choroba cechuje się wysokim odsetkiem całkowitych wyleczeń. Leczenie oparte jest przede wszystkim o chemioterapię i radioterapię.

Sukcesy Navarro

Pochodząca z Wysp Kanaryjskich Navarro siedmiokrotnie docierała do ćwierćfinału turniejów wielkoszlemowych - trzy razy w Australian Open (2009, 2016 i 2018) i dwa w French (2008 i 2014) oraz US Open (2013 i 2018). Najwyżej w światowym rankingu sklasyfikowana była w lutym 2016 roku, kiedy zajmowała 6. miejsce.