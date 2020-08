Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open! Znany kolejny rywal Polaka

W Nowym Jorku rozpoczął się US Open, pierwszy turniej wielkoszlemowy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Jako pierwszy z naszych reprezentantów wystąpił Hubert Hurkacz, rozstawiony z numer 24. Jego rywalem był Niemiec Peter Gojowczyk. Polak był faworytem spotkania. Gojowczyk to obecnie 127. zawodnik świata. W normalnych okolicznościach musiałby się przebijać w Nowym Jorku do turnieju głównego przez eliminacje. Tych jednak w tym roku nie zorganizowano, a niemiecki tenisista wystąpił w US Open, bo kilku wyżej sklasyfikowanych tenisistów nie przyjechało do USA (m.in. Rafael Nadal i Roger Federer).

Początek spotkania należał wyraźnie do Hurkacza. Polak serwował pewnie, rywal mylił się przy własnym podaniu. Efekt? Szybkie 4:0 dla tenisisty z Wrocławia. Wtedy jednak Gojowczyk zaczął grać skuteczniej, a Polak stanął. Dwa razy dał sobie odebrać serwis rywalowi, który zaczął posyłać skuteczne returny. Z 4:0 dla Hurkacza zrobiło się tylko 4:3 i serwis Niemca. Ten jednak znów stracił podanie, a Polak zamknął pierwszą partię wynikiem 6:3.

W pierwszym secie było aż pięć przełamań, w drugim tylko jedno. Przy stanie 4:4 Hurkacz przełamał Gojowczyka, a następnie wygrał drugiego seta 6:4, wykorzystując czwartą piłkę setową. Na koniec partii podniósł pięść do góry i krzyknął z radości. W trzecim secie historia powtórzyła się - Polak znów przełamał Niemca przy stanie 4:4. Następnie serwował na wygranie spotkania i nie zmarnował okazji. Zwyciężył 6:3, 6:4, 6:4.

Ważne zwycięstwo Hurkacza

Nie był to najlepszy mecz Hurkacz w karierze, ale ważne, że wygrany i to w trzech setach. Polakowi brakowało trochę płynności w grze, miewał wahania formy na przestrzeni każdej z partii. To zrozumiałe, bo tenisiści dopiero wracają do gry po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią. Ważne, że 23-letni Hurkacz dość pewnie awansował do drugiej rundy US Open, pokonując dużo bardziej doświadczonego rywala. 31-letni Gojowczyk dziś jest co prawda poza pierwszą setką rankingu ATP, ale jeszcze dwa lata temu był 39 na świecie - najwyżej w karierze.

Kolejnym rywalem Hurkacza w Nowym Jorku będzie Alejandro Davidovich Fokina z Hiszpanii (99. ATP). Ten po zaciętym spotkaniu pokonał niespodziewanie Austriaka Denisa Novaka (85. ATP) 3:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:0. Mecz Polaka z Hiszpanem odbędzie się w środę.

