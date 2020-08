Protest Eurosportu. Stacja zdjęła tenis z anteny. "W geście solidarności"

Sprawa dotyczy antyrasistowskiego protestu sportowców w Stanach Zjednoczonych. Nie odbyły się wszystkie czwartkowe mecze play-offów NBA. Protestują też kluby WNBA, MLB, MLS oraz Naomi Osaka, która nie wyszła na półfinałowy mecz tenisowego turnieju w Nowym Jorku. Wszystko z powodu postrzelenia czarnoskórego Jacoba Blake’a.

Czołowa telewizja wspiera protestujących sportowców. Wycofała relacje i informowanie o tenisie

- Eurosport sprzeciwia się nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej. W geście solidarności z amerykańskimi sportowcami wstrzymujemy programy i publikacje dotyczące tenisa na wszystkich naszych platformach do piątku, 28 sierpnia - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na profilach w mediach społecznościowych Eurosportu. Taki komunikat wyświetlał się także w aplikacji Eurosport Player.

- Chodziło tylko o czwartek i trochę więcej niż kilka godzin, bo protest obowiązywał przed wydaniem oświadczenia - mówi Sport.pl Jakub Żychliński z biura prasowego Eurosportu. - Akcja była symobolem solidarności ze sportowcami. Polskich widzów to tak naprawdę nie dotknęło, bo nie było transmisji na żywo w ramówce. Nie można było jedynie oglądać powtórek w aplikacji Eurosport Player i śledzić informacji o tenisie na naszych stronach i social mediach. Tam, gdzie Eurosport ma prawa do turnieju w Nowym Jorku, będą pokazywane półfinały. W Polsce praw nie ma, ale na pewno niezagrożone jest US Open, które rusza w poniedziałek - zapewnia Żychliński.

Eurosport wspiera zwłaszcza Osakę, która w proteście przeciw postrzelenia Blake'a miała wycofać się z turnieju w Nowym Jorku. - Jestem sportowcem, ale przede wszystkim jestem czarnoskórą kobietą - napisała Osaka. Impreza Western and Southern Open została przerwana.

Protest Eurosportu trwał kilka godzin

Podjęto już jednak decyzję o kontynuacji turnieju, a Osaka zmieniła zdanie i ma zagrać w piątkowym półfinale. Japonka podziękowała organizatorom rozgrywek za wsparcie. Informacja o jej powrocie na kort po proteście pojawiła się już także na stronach internetowych Eurosportu, co potwierdza, że telewizja wróciła do informowania o tenisie.

