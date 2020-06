Novak Djoković odpowiada na krytykę. "Nie przekroczyliśmy granic"

W turnieju pokazowym z cyklu Adria Tour w Belgradzie zagrali m.in. Novak Djoković, Dominic Thiem, Alexander Zverev i Gregor Dimitrov. Jak na towarzyską imprezę, obsada była znakomita. Zwycięzcą okazał się Thiem, tegoroczny finalista Australian Open. Po zakończeniu zawodów najlepsi tenisiści świata imprezowali w lokalnym pubie, o czym informuje "Marca". - Djoković był mistrzem imprezy. Pokazał, że jest nie tylko numerem jeden na korcie, ale także na parkiecie - napisali hiszpańscy dziennikarzy. Do sieci wyciekło wideo z nagraniem tańców zawodników, w tym także bez koszul.

Novak Djoković musi się tłumaczyć

Fani byli oburzeni, że Djoković i inni imprezowali bez zachowania dystansu społecznego i bez masek. Serb w rozmowie z Eurosportem tłumaczył się ze swojego zachowania w pubie oraz z organizowania turnieju z udziałem kibiców. - Wiem, że spotkała nas krytyka, szczególnie od ludzi z Zachodu. Trudno jest wytłumaczyć, że w Serbii sytuacja jest naprawdę inna niż w USA czy Wielkiej Brytanii. Od pierwszego dnia organizowania Adria Tour postępowaliśmy zgodnie z zasadami i środkami uzgodnionymi przez instytucje rządowe. Nigdy nie przekroczyliśmy tych granic, na które umówiliśmy się z władzami w Serbii - przekonuje Djoković.

Wraca zawodowy tenis

Lider rankingu cieszy się, że udało się organizować turniej pokazowy w Belgradzie. Kolejne zawody towarzyskie z cyklu Adria Tour odbędą się chorwackim Zadarze. - To wielki sukces, bo zwykle zorganizowanie takiego turnieju trwa kilka miesięcy, a my zrobiliśmy to w cztery tygodnie. Myślę, że wpływa to pozytywnie na wizerunek tenisa, ogólnie sportu. Ważne, by organizować kolejne takie zawody, dawać szanse zawodnikom konkurować, zarabiać pieniądze i żyć z tego sportu, jak to dotychczas robili - dodał Serb.

Rozgrywki kobiecego i męskiego tenisa są zawieszone od marca z powodu pandemii koronawirusa. Turnieje WTA mają zostać wznowione 3 sierpnia, a ATP 14 sierpnia. Pod koniec sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku, a na przełomie września i października odbędzie się Roland Garros w Paryżu.

