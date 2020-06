Niezrozumiałe i dziwne zachowanie Novaka Djokovicia. Wyciekło nagranie z imprezy

W turnieju pokazowym z cyklu Adria Tour w Belgradzie zagrali m.in. Novak Djoković, Dominic Thiem, Alexander Zverev i Gregor Dimitrov. Jak na towarzyską imprezę, obsada była znakomita. Zwycięzcą okazał się Thiem, tegoroczny finalista Australian Open. Po zakończeniu zawodów najlepsi tenisiści świata imprezowali w lokalnym pubie, o czym informuje "Marca". - Djoković był mistrzem imprezy. Pokazał, że jest nie tylko numerem jeden na korcie, ale także na parkiecie - napisali hiszpańscy dziennikarzy. Do sieci wyciekło wideo z nagraniem tańców zawodników, w tym także bez koszul.

Zobacz, jak imprezowali najlepsi tenisiści świata:

Sprzeczne postawy Novaka Djokovicia

Zachowanie Djokovicia, Thiema, Zvereva i Dimitrova może dziwić. Z jednej strony są oni w grupie tenisistów, którzy ze względów epidemiologicznych sprzeciwiają się organizowaniu pod koniec sierpnia wielkoszlemowego US Open. Z drugiej strony, sam Djoković po raz kolejny wyśmiewa pandemię koronawirusa. Najpierw stwierdził, że jest przeciwny ewentualnym szczepieniom, a później zorganizował w Belgradzie turniej z kompletem publiczności, chłopcami do podawania piłek i pełną gastronomią.

- Mamy inne okoliczności i środki ostrożności, więc trudno porównywać nas do międzynarodowych standardów - powiedział lider rankingu, tłumacząc, dlaczego w Serbii można rozgrywać mecze tenisowe z kibicami. - Możecie mnie krytykować, że to niebezpieczne, ale nie ja decyduję o tym, co jest dobre, a co złe dla zdrowia. Działamy zgodnie z wytycznymi rządu. Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do normalnego grania - dodał.

Wieczorem bez masek i zachowania dystansu społecznego imprezował z innymi zawodnikami. Po takim zachowaniu raczej nie przybędzie mu fanów. Nic więc dziwnego, że nawet jeśli w przyszłości Djoković zostanie najbardziej utytułowanym tenisistą w historii, to prawdopodobnie nie zdobędzie nigdy serc kibiców jak Rafael Nadal i Roger Federer.

