Novak Djoković stanął na czele sprzeciwu. Kolejny turniej wielkoszlemowy zagrożony

Z powodu pandemii koronawirusa wielkoszlemowy Wimbledon został odwołany po raz pierwszy od 1945 roku. French Open, które jak co roku miało się odbyć w Paryżu, zostało zaś przesunięte z końcówki maja na końcówkę września. Pierwszym turniejem wielkoszlemowym, który miał odbyć się po przymusowej przerwie, miało być US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo "Tenis zawodowy będzie jednym z ostatnich sportów, które ruszą"

Turniej w Nowym Jorku miał zacząć się 31 sierpnia i potrwać do 13 września. Wciąż nie wiadomo jednak, czy i US Open odbędzie się w tym roku. Wszystko przez brak porozumienia między zawodnikami i organizatorami turnieju co do zasad, na jakich miałby się on odbyć.

- Mamy mniej niż tydzień na załatwienie najważniejszych spraw, więc czas najwyższy podejmować kluczowe decyzje - powiedział prezes Amerykańskiego Związku Tenisowego, Patrick Galbraith.

Gwiazdy sprzeciwiają się planowi na US Open

Na czym polega problem? Organizatorzy chcą zrobić wszystko, by zapewnić zawodnikom i ich otoczeniu maksymalne bezpieczeństwo. W tym celu wszyscy zawodnicy, po przejściu testów na koronawirusa, mieliby zamieszkać w hotelu poza Manhattanem, a ich sztaby miałyby ograniczyć się do zaledwie jednej osoby. Zmianom uległby też same rozgrywki: w turnieju singlowym odwołane zostałyby kwalifikacje, a gry podwójne zostałyby zmniejszone z 64 do 24 par.

- Wiemy, że nie jest to plan idealny. Uważamy jednak, że jest dobry dla zawodników, sportu i jego ekonomii. Przede wszystkim jednak chroni wszystkich zainteresowanych - powiedział Eric Butorac, były tenisista, dziś w Amerykańskim Związku Tenisowym odpowiedzialny za relacje z zawodnikami.

Na takie propozycje zgodzić się nie chcą największe gwiazdy tenisa na czele z Novakiem Djokoviciem, Rafaelem Nadalem oraz Simoną Halep. Djoković wypowiadał się na ten temat już kilka razy w serbskich mediach. Amerykański pomysł nazwał "ekstremalnym", a ograniczenie sztabu do jednej osoby określił jako "niemożliwe".

- Mam bardzo duże obawy dotyczące tych warunków. Nie tylko dlatego, że znajdujemy się w środku pandemii, ale też z uwagi na ryzyko związane z podróżą, możliwą kwarantanną oraz zmianami, które wpłynęłyby na sam turniej - dodała Halep.

Rumunka, podobnie jak Djoković, sugeruje, by rozgrywki tenisowe wznowić w Europie, najpewniej w Madrycie lub Rzymie w terminie przed planowanym French Open.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .