Rafael Nadal kupił luksusowy jacht z Polski! Ponad 20 milionów złotych [WIDEO]

5,5 mln euro. Marca podaje, że tyle za luksusowy jacht, a precyzyjniej katamaran zapłacił Rafael Nadal. Tenisista w marcu miał przybyć osobiście do Polski, by odebrać swoje cacko, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Zresztą to nie byłaby jego pierwsza wizyta w trójmiejskiej stoczni Sunreef Yachts, bo odwiedzał ją wcześniej dwa razy, o czym w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wspominał jej właściciel Francis Lapp.

REKLAMA

Zobacz wideo "Tylko wąska grupa tenistów zarabia dobre pieniądze"

- Przyjeżdżał z żoną i swoim kapitanem, spotykali się z menedżerem projektu i inżynierami. On ma już swój jacht, ale jednokadłubowy. Po zakupie naszego wystawił swój na sprzedaż. Różnica między tamtą jednostką a naszym katamaranem jest taka, że nasz ma 80 stóp i aż 300 m kw. powierzchni, bo jest dwukadłubowy. Poprzedni jacht Nadala miał 77 czy 78 stóp, ale tylko jeden kadłub, czyli dysponował znacznie mniejszą powierzchnią mieszkalną - mówił Lapp na początku roku w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jach Nadala pełen luksusów

Na pokładzie nowego jachtu Nadala znajdują się cztery kabiny dla gości i dwie dla załogi. A także obszerny salon, który został zaprojektowany i udekorowany zgodnie z życzeniami hiszpańskiego tenisisty. Strefa wypoczynkowa połączona jest z tarasem na dziobie. Pokład słoneczny o powierzchni 54 m kw. to wyjątkowa przestrzeń relaksacyjna z ruchomymi eleganckimi meblami, wygodnymi siedziskami, jacuzzi, barem, grillem oraz materacami. Do tego dochodzi jeszcze garaż na skuter wodny.

Tak wygląda pokład modelu 80 Sunreef Power

Nadal może już korzystać z nowego jachtu, bo właśnie został dostarczony na Majorkę, gdzie przebywa tenisista. - Nie jest żadną tajemnicą, że kocham morze. Urodziłem się na Balearach i za każdym razem, gdy jestem w domu na Majorce, staram się znaleźć czas, by go spędzić na morzu - mówi "The Sun" hiszpański tenisista, który jest obecnie drugą rakietą świata (za Novakiem Djokoviciem).

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .