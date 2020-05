Niemiecki trener o zamieszkach w USA: W Europie rasizm nie jest problemem

Stany Zjednoczone są w szoku po śmierci 46-letniego George'a Floyda. Afroamerykanin zmarł po brutalnej interwencji białego policjanta z Minneapolis. Wybuchły zamieszki, zwolniono kilku funkcjonariuszy. To kolejny element dyskusji na temat zachowań amerykańskiej policji, która od lat oskarżana jest o rasizm i agresję w stosunku do czarnoskórych obywateli USA.

REKLAMA

Zobacz wideo "Tenis zawodowy będzie jednym z ostatnich sportów, które ruszą"

Sytuację w USA skomentował na Twitterze jeden z najlepszych trenerów tenisa Sascha Bajin. - Wychowywałem się w Europie i tam jest inaczej. Rasizm nie jest tam problemem. Oczywiście mamy problemy jak wszędzie. Jak inni mogą nienawidzić kogoś za to, jaki ma kolor skóry? Nigdy tego nie zrozumiem - napisał Bajin, który ma niemiecki paszport, a z pochodzenia jest Serbem.

Znany trener krytykowany za swoją wypowiedź na temat rasizmu

Były trener Naomi Osaki, który doprowadził Japonkę do największych jak dotychczas sukcesów w karierze, jest krytykowany przez internautów za swoją wypowiedzieć. Szczególnie za słowa: "Rasizm nie jest problemem w Europie". Przypominają mu liczne rasistowskie zachowania kibiców piłkarskich we Włoszech, czy w Anglii. - Biały facet z Serbii mówi, że rasizm nie jest problemem w Europie. Niesamowite - to jeden z komentarzy. Inni zarzucają mu, że rasizm jest pochodną kolonializmu, który zapoczątkowali na świecie przedstawiciele europejskiego kontynentu. - Dosłownie wymyśliliśmy sobie nazistów - zauważył kolejny z komentujących. Inni dodał: Czy kiedykolwiek miałeś w ręku książkę o historii?

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .