Radwański krytykuje Novaka Djokovicia. "Tacy ludzie mają strasznie rozdęte ego. Za grosz pokory"

Pandemia sparaliżowała świat tenisa. Rozgrywki zawieszone są do końca lipca. - Dopóki nie będzie szczepionki na koronawirusa, nie będzie tenisa - twierdzi była francuska tenisistka Amelie Mauresmo.

Djoković przeciwny szczepieniom

Swoje zdanie przedstawił także lider rankingu ATP, Novak Djoković. Serb jest przeciwny szczepieniom na koronawirusa. - Osobiście jestem przeciwny szczepieniom i nie chciałbym być zmuszany przez kogoś do zaszczepienia się, aby móc podróżować - powiedział Djoković podczas czatu z kilkoma innymi serbskimi sportowcami, cytowany przez agencję Reuters.

- A jeśli będzie to obowiązkowe? Będę musiał podjąć decyzję. Mam własne przemyślenia na ten temat i nie wiem, czy te myśli w pewnym momencie się zmienią - dodał. Djoković ma wątpliwości, co zrobi w sytuacji, gdy tenisiści przed powrotem do rywalizacji będą musieli najpierw się zaszczepić.

Radwański odpowiedział Djokoviciowi

Słowa Djokovicia skomentował ojciec Agnieszki i Urszuli Radwańskich, Robert Radwański. Uważa on, że Serb nie powinien wypowiadać się na temat, którego nie zna. - Nie powinien zabierać głosu w sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia. Ludzie, którzy coś osiągnęli, noszą w sobie czasami jeden poważny problem: strasznie rozdęte ego. Nie mają za grosz pokory. Uważają, że mają prawo wypowiadać się na każdy temat, że pozjadali wszystkie rozumy - powiedział Radwański w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Sezon 2020 w tenisie został zawieszony do 1 sierpnia. Przyszłość rozgrywek nie jest znana. Co dalej? - Za dużo osób, krajów, kontynentów kocha ten sport, by stało mu się coś złego. Podobnie jak piłce nożnej czy kilku innym globalnym dyscyplinom. Pieniądze nie odpłyną. Może przez chwilę będziemy bardziej ascetyczni, bez sędziów, dzieci do podawania piłek i kibiców, ale wytrzymamy - dodał Radwański.

