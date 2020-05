Novak Djoković nie chce się zaszczepić na koronawirusa. Nadal: Będziesz musiał

Pandemia sparaliżowała świat tenisa. Rozgrywki zawieszone są do końca lipca. - Dopóki nie będzie szczepionki na koronawirusa, nie będzie tenisa - twierdzi była francuska tenisistka Amelie Mauresmo.

Djoković przeciwny szczepieniom

Swoje zdanie przedstawił także lider rankingu ATP, Novak Djoković. Serb jest przeciwny szczepieniom na koronawirusa. - Osobiście jestem przeciwny szczepieniom i nie chciałbym być zmuszany przez kogoś do zaszczepienia się, aby móc podróżować - powiedział Djoković podczas czatu z kilkoma innymi serbskimi sportowcami, cytowany przez agencję Reuters.

- A jeśli będzie to obowiązkowe? Będę musiał podjąć decyzję. Mam własne przemyślenia na ten temat i nie wiem, czy te myśli w pewnym momencie się zmienią - dodał. Djoković ma wątpliwości, co zrobi w sytuacji, gdy tenisiści przed powrotem do rywalizacji będą musieli najpierw się zaszczepić.

Nadal odpowiedział Djokoviciowi

Słowa Djokovicia skomentował wicelider rankingu, Rafael Nadal. Hiszpan w wywiadzie dla "La Voz de Galicia" stwierdził: Każdy ma swobodę robienia tego, co uważa za słuszne, ale jeśli należysz do tenisowych rozgrywek, musisz przestrzegać zasad wprowadzonych przez organizacje ATP i WTA. Jeśli będą od nas wymagać szczepień, to dlatego by móc bezpiecznie podróżować po turniejach na całym świecie.

- Djoković też będzie musiał zaszczepić się w takiej sytuacji, jeśli będzie chciał grać dalej na najwyższym poziomie. To dotyczy każdego. Wszyscy musimy przestrzegać zasad, podobnie jak teraz, gdy zostajemy w domu - dodał Nadal. Hiszpański tenisista przypomniał, że światowe federacje tenisowe już teraz nakładają na tenisistów wiele ograniczeń w przyjmowaniu danych leków ze względu na problem dopingu.

Nadal o spotkaniu z Billem Gatesem

W dalszej części wywiadu Nadal zdradził, że trenował ostatnio na korcie w domu przyjaciela, bo wciąż nie może tego robić w swojej akademii w rodzinnym Manacor na Majorce. Dodał, że zrozumiał, jak dużym zagrożeniem może być dla ludzi pandemia koronawirusa, gdy wytłumaczył mu to Bill Gates, założyciel Microsoftu. Hiszpan spotkał go w Kapsztadzie, gdzie 7 lutego rozgrywał pokazowy mecz z Rogerem Federerem. - Rozmawiałem wtedy z Billem Gatesem. On wie, jak działa świat, a ja potraktowałem jego słowa bardzo poważnie. W pewnym momencie powiedział: - Nie wiem, czy za trzy miesiące będziecie mogli grać, podróżować. Początkowo myślałem, że przesadza, ale miał rację.

Nadal o pandemii i braku tenisa

Hiszpański tenisista przyznał, że w ostatnich tygodniach sport stracił dla niego znaczenie. - 800 lub 900 osób umierało każdego dnia w Hiszpanii. Roland Garros, Wimbledon lub US Open nie były w mojej głowie. Gdy sport będzie mógł, powróci. Teraz są inne priorytety. Sytuacja jest trudna, szczególnie dla Rogera, Novaka i mnie. Gdy masz 33, 34 lub 38 lat, każdy turniej jest szczególnie ważny. Gdy masz 21 lat, przed tobą jest cała kariera, będziesz miał dużo szans na zwycięstwa - zauważył Nadal.

Zawodnik z Majorki ma wątpliwości, czy w tym roku uda się jeszcze wznowić rozgrywki tenisowe. - Nie sądzę, że zobaczycie mnie w Paryżu na Roland Garros. Nie sądzę, że będziemy grać w tym roku. Mam nadzieję, że się mylę - zakończył Nadal.

