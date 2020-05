Bouchard oszalała po wyczynie swojego fana. "Jesteś niesamowity!!!"

Eugenie Bouchard nadal nie może do końca zdecydować się czy woli być tenisistką, czy celebrytką. 26-letnia Kanadyjka włączyła się niedawno w pomoc na rzecz służby zdrowia, urządzając licytację randki ze sobą. Zwycięzca za spotkanie z tenisistką zapłacił 4 tys. dolarów. Później Bouchard zaprosiła fanów do gry w Tennis World Tour, ale chętnych było tak wielu, że nie wytrzymała jej konsola PlayStation.

Wyjątkowe spotkanie z Bouchard. "Jesteś niesamowity!!!"

Randkowanie z fanami, a przy okazji pomaganie potrzebującym, tak spodobało się Bouchard, że kilkanaście dni temu założyła kolejną licytację. Tym razem aukcja rozpoczęła się od 2,5 tys. dolarów, ale kwota bardzo szybko została wielokrotnie przebita. Na niespełna dwa tygodnie przed końcem aukcji chętny na spotkanie z Bouchard był gotowy zapłacić 22 tys. dolarów! Co nawet nie było połową ostatecznej kwoty, bo ta - licytowana przez 37 osób - zatrzymała się na... 85 tys. dolarów.

- Jesteś niesamowity!!! Pomożesz wielu ludziom, którzy tego potrzebują. Dziękuję wszystkim za udział w licytacji - powiedziała Bouchard, świętując wysoką kwotę, którą zebrała.

Wyjątkowe spotkanie

Ale spotkanie będzie wyjątkowe, bo kanadyjska tenisistka - w ramach światowej akcji All In Challenge (mającej na celu zebranie pieniędzy na rzecz czterech największych organizacji pomocowych, które przekażą je bankom żywności na terenie Stanów Zjednoczonych) - oferuje zwycięzcy nie tylko wspólną kolację, ale także opłacone loty za podróż na jeden z turniejów, w którym weźmie udział (od US Open i French Open po Wimbledon i Australian Open).

Szczęśliwiec będzie mógł zasiąść tuż przy korcie. A na spotkanie może przylecieć z jeszcze jedną osobą towarzyszącą. Otrzyma również pamiątkową rakietę i trampki sygnowane przez kanadyjską piękność.

Bouchard brała już udział w podobnych akcjach. Trzy lata temu spotkała się z kibicem, który obstawił zwycięstwo New England Patriots nad Atlanta Falcons w finale Super Bowl. Szczęśliwcem okazał się John Goehrke.

