To koniec jednego z najbardziej burzliwych związków w świecie sportu. "Zostaw mnie"

To był burzliwy związek, jeden z najbardziej burzliwych w świecie sportu. Para co chwila zrywała, wracała do siebie i tak w kółko. Nie brakowało również publicznych kłótni. - Zostaw mnie w spokoju - pisała Kalinskaja do Kyrgiosa. Ale teraz to koniec, Rosjanka twierdzi, że definitywny.

REKLAMA

- Nie, nie spotykam się z nim. Zerwaliśmy. Nie jesteśmy też przyjaciółmi. Wiem, że jesteś jego fanem, ale nie zamierzam o nim rozmawiać - napisała Anna Kalinskaja na Instagramie. W innym wpisie powtórzyła wiadomość, którą już wcześniej przekazała australijskiemu tenisiście. - Zostaw mnie - napisała pod tym zdjęciem:

Anna Kalinskaja ma 21 lat. Zajmuje 95. miejsce w rankingu WTA.

Nick Kyrgios ma 25 lat. Zajmuje 45. miejsce w rankingu ATP.