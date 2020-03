Sukces polskich tenisistów! Nasi zawodnicy pokonali w sobotę Hongkong 3:0 w Pucharze Davisa. Trzeci decydujący punkt zdobyła dla Polski para deblowa Szymona Walków, Jan Zieliński, która ograła debel Kit Wong Hong, Pak Long Yeung 6:3, 6:7, 6:3.

Zobacz wideo Dlaczego Janowicz złamał klawiaturę?

W piątek pierwszy punkt dla nas uzyskał debiutant Kacper Żuk, który pokonał Chinga Lama 6:2, 6:1. Dużo trudniejsze spotkanie rozegrał Jerzy Janowicz. 29-latek powracający do reprezentacji po 4,5-rocznej przerwie niespodziewanie przegrał pierwszego seta 6:7, natomiast później zdołał wygrać dwie kolejne partie 7:5, 6:4 i dał biało-czerwonym drugi punkt.

Walka o odbudowanie pozycji

Dzięki zwycięstwu nad Hongkongiem Polacy wywalczyli awans do Grupy Światowej II czyli tenisowej trzeciej ligi. Dlaczego są tak nisko? To efekt reformy Pucharu Davisa przeprowadzonej przez Międzynarodową Federację Tenisową i formę Kosmos należącą do piłkarza Barcelony Gerarda Pique. Nasi zawodnicy ze względu na niski ranking musieli zaczynać od czwartej lig i powoli odbudowywać swoją pozycję w elicie.

Z powodu zagrożenia koronawirusem spotkanie rozgrywane w Kaliszu odbywało się bez udziału kibiców.