Ładne zagranie Nadala, niektórzy mówią, że firmowe, bo jego rogale po prostej potrafią być zabójcze ale czym tu się podniecać. Lepiej powiedzieć, że Serb zagrał idiotycznie, a nie Nadal rewelacyjnie. Kto tak smeczuje ? Przy smeczu zawsze trzeba katem oka patrzyć co robi przeciwnik, a jeśli piłka jest tak wysoko, ze jest to trudne to gra się w środek i wracający rywal albo dostaje piłkę za sobą albo na ciało. To był najgłupszy kierunek smeczowania możliwy tylko wtedy gdyby uderzenie było z dużą siłą, a nie takie wolne.