Iga Świątek (50. WTA) podtrzymuje dobrą formę z Australian Open. Polka awansowała do drugiej rundy turnieju w Dosze. W pierwszym meczu pokonała Chorwatkę Donnę Vekić (25. WTA) 6:4, 7:5. To duży sukces Polki, bo Vekić jest rozstawiona w Katarze z numerem 17, a w zeszłym sezonie doszła m.in. do ćwierćfinału US Open.

Ekspert: Igę Świątek stać na wielkoszlemowe zwycięstwo!

Kuriozalna sytuacja w meczu Świątek

Mecz z chorwacką tenisistką był dla Polki bardzo wymagający. Trwał prawie dwie godziny, a toczony był przy silnym wietrze. Dodatkowo w końcówce drugiego seta doszło do kuriozalnej sytuacji. Przy stanie 4:5 dla Vekić, Świątek wygrała pierwszą wymianę, a podczas kolejnej po uderzeniu rywalki piłka zdaniem sędzi wyszła na aut. Chorwatka poprosiła o challenge, który wykazał, że piłka pozostała w korcie. Punkt został jej przyznany, choć powinien zostać powtórzony. Polka próbowała to wyjaśnić, tłumacząc, że była gotowa do dalszej gry, ale nie udało jej się przekonać sędzi. Kłótnia trwała 5 minut.

Świątek o kłótni

Jak to zamieszanie skomentowała 18-latka? - Miałam trudną sytuację z sędzią. Myślę, że to mi pomogło, bo tak bardzo się nakręciłam po tamtej akcji i chciałam wygrać, że po kłótni nie przegrałam już gema - przyznała Świątek. I dodała: - Rozmawiałam z sędzią po meczu. Jest ok, nie mamy wobec siebie pretensji.

We wtorek w drugiej rundzie w Dosze Świątek zmierzy się z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową.