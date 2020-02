Jerzy Janowicz wygrywa w I rundzie challengera! 23 asy serwisowe Polaka!

Jerzy Janowicz pokonał Zdenka Kolara 6:4, 7:5 w meczu I rundy challengera we francuskim Pau. Polak zaserwował aż 23 asy, dzięki czemu udało mu się znaleźć w kolejnej rundzie turnieju, do którego trafił, dostając dziką kartę. We wtorek zagra z Francuzem Maximem Janvierem.

REKLAMA

ŁUKASZ CYNALEWSKI

REKLAMA