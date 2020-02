Turniej ATP w Marsylii nie należał do udanych w wykonaniu Huberta Hurkacza (29. ATP). Polak w pierwszej rundzie wyeliminował reprezentanta gospodarzy, Antoine'a Hoanga (129. ATP ) 6:4, 6:1. Nie poradził sobie jednak w kolejnym spotkaniu, przegrywając z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem (98. ATP) 3:6, 4:6. Pojedynek trwał 1,5 godziny.

Hurkacz poleci do Dubaju

Nasz tenisista ani razu nie przełamał Pospisila, choć miał na to cztery szanse. Sam zaś został przełamany dwukrotnie - raz w pierwszym i drugim secie. Z Marsylii Hurkacz uda się do Dubaju, gdzie w zeszłym roku doszedł do ćwierćfinału, a po drodze pokonał m.in. Kei Nishikoriego. W poprzednim tygodniu Polak odpadł w 1. rundzie w Rotterdamie, przegrywając ze Stefanosem Tsitsipasem.