Dramat na skoczni w Predazzo. "Polecam oglądanie bez dźwięku"

Dramat skoczkini podczas konkursu w Val di Fiemme podczas letniego Grand Prix. Eva Pinkelnig zanotowała groźny upadek podczas serii finałowej. Jak relacjonuje serwis skokinarciarskie.pl - skoczkini była dziesiąta po pierwszej serii i walczyła o poprawę tego wyniku.

Groźny upadek skoczkini. To wyglądało bardzo źle

Upadek wyglądał bardzo źle i najprawdopodobniej Austriaczka doznała poważnej kontuzji kolana. "Upadek i okropne krzyki Evy Pinkelnig - wrażliwym (ale i również tym niewrażliwym) polecam oglądanie bez dźwięku. Niestety obawiam się, że kontuzja kolana na tym etapie będzie oznaczała koniec kariery Austriaczki..." - napisał jeden z kibiców w serwisie X.

Po tym dramatycznym wydarzeniu FIS opublikował komunikat ws. Evy Pinkeling. "Ski Austria informuje, że zostanie ona przewieziona do lekarza w Innsbrucku tak szybko, jak to możliwe. 'Wszelkie dalsze informacje dotyczące stanu zdrowia Evy Pinkelnig zostaną ogłoszone, gdy tylko będą dostępne'" - czytamy.

Całą rywalizację wygrała Abigail Strate z Kanady. Oddała ona skoki na 103,5 oraz 102,5 metra. Druga była Nika Prevc, a na trzecim miejscu konkurs zakończyła Yuka Seto.

W zmaganiach walczyły także Polki. W drugiej serii oglądaliśmy tylko Annę Twardosz, która zakończyła na dziewiątym miejscu. Pola Bełtowska była 39. a Nicole Kondrela-Juroszek 41.