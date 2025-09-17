Boniek reaguje na to, co zrobił Izrael. "Chce się płakać"

Coraz więcej ludzi i państw potępia działania militarne Izraela na ziemiach Palestyny. Już dawno wykroczyły poza zwykłą walkę z Hamasem. Są głosy, że należy wreszcie wykluczyć izraelskie drużyny i sportowców z rywalizacji międzynarodowej, tak jak zrobiono to z rosyjskimi ponad trzy lata temu, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Gwiazdy popkultury i sportu apelują o pomoc pokrzywdzonym Palestyńczykom, wsparcie organizacji charytatywnych i akcji humanitarnych.
Tragedia ludności palestyńskiej porusza coraz więcej osób na świecie. Wśród nich jest Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej napisał w mediach społecznościowych, co myśli o izraelskiej agresji i co czuje, widząc kolejne doniesienia o atakach, bombardowaniach, wkroczeniu czołgów i zgonach cywili.
Boniek przyznał, że z trudem ukrywa łzy, obserwując to, co dzieje się w Strefie Gazy i w pełni potępia izraelską agresję. Przeraża go fakt, że nikt na świecie nie jest zatrzymać premiera Binjamina Netanjahu i armii Izraela.
"Za każdym razem jak czytam, co się dzieje w Gazie, to jako mąż, ojciec, dziadek chce mi się płakać i protestować. Chory świat, jak można to tolerować" - napisał poruszony Boniek na Twitterze.
W komentarzach internauci i kibice apelują do Bońka, by użył swoich kontaktów i znajomości UEFA do wywarcia nacisku na zawieszenie drużyn z Izraela w rozgrywkach europejskich. Przypominają mu także sprawę z meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa (0:2), kiedy izraelscy kibice wywiesili transparent z hasłem uderzającym w Polaków: "Mordercy od 1939 r.". UEFA do dziś nie ukarała za to Maccabi.
Zobacz też: Niespodzianka na MŚ! Oto potencjalni rywale Polaków w 1/8 finału
Od października 2023 r. w Strefie Gazy zginęło od 65 tys. do 109 tys. osób. Szacunki są różne, a niektóre dane wskazują na śmierć ponad 330 tys. ludzi. Rannych zostało ponad 160 tys. osób. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ wprost określiła działania Izraela jako ludobójstwo.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!