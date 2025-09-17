Boniek reaguje na to, co zrobił Izrael. "Chce się płakać"

Coraz więcej ludzi i państw potępia działania militarne Izraela na ziemiach Palestyny. Już dawno wykroczyły poza zwykłą walkę z Hamasem. Są głosy, że należy wreszcie wykluczyć izraelskie drużyny i sportowców z rywalizacji międzynarodowej, tak jak zrobiono to z rosyjskimi ponad trzy lata temu, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Gwiazdy popkultury i sportu apelują o pomoc pokrzywdzonym Palestyńczykom, wsparcie organizacji charytatywnych i akcji humanitarnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski przygasa? Żelazny: W meczach kadry on po prostu nie mógł więcej

Boniek rozpacza nad losem Palestyny

Tragedia ludności palestyńskiej porusza coraz więcej osób na świecie. Wśród nich jest Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej napisał w mediach społecznościowych, co myśli o izraelskiej agresji i co czuje, widząc kolejne doniesienia o atakach, bombardowaniach, wkroczeniu czołgów i zgonach cywili.

Boniek przyznał, że z trudem ukrywa łzy, obserwując to, co dzieje się w Strefie Gazy i w pełni potępia izraelską agresję. Przeraża go fakt, że nikt na świecie nie jest zatrzymać premiera Binjamina Netanjahu i armii Izraela.

"Za każdym razem jak czytam, co się dzieje w Gazie, to jako mąż, ojciec, dziadek chce mi się płakać i protestować. Chory świat, jak można to tolerować" - napisał poruszony Boniek na Twitterze.

W komentarzach internauci i kibice apelują do Bońka, by użył swoich kontaktów i znajomości UEFA do wywarcia nacisku na zawieszenie drużyn z Izraela w rozgrywkach europejskich. Przypominają mu także sprawę z meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa (0:2), kiedy izraelscy kibice wywiesili transparent z hasłem uderzającym w Polaków: "Mordercy od 1939 r.". UEFA do dziś nie ukarała za to Maccabi.

Zobacz też: Niespodzianka na MŚ! Oto potencjalni rywale Polaków w 1/8 finału

Od października 2023 r. w Strefie Gazy zginęło od 65 tys. do 109 tys. osób. Szacunki są różne, a niektóre dane wskazują na śmierć ponad 330 tys. ludzi. Rannych zostało ponad 160 tys. osób. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ wprost określiła działania Izraela jako ludobójstwo.