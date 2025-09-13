Charles James Kirk, znany szerzej jako Charlie Kirk, zginął tragicznie 10 września tego roku. Został śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University. Kirk łączył aktywizm konserwatywny z medialnym wpływem, który wykraczał daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. Był on znanym działaczem ruchu MAGA.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Martina Navratilova reaguje na skandaliczny wpis Chelsea Wolfe

Martina Navratilova, była legendarna tenisistka, od 1981 roku jest obywatelką USA, które wcześniej udzieliły jej azylu politycznego. Ponadto ochoczo zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych, będąc zdeklarowaną stronniczką Partii Demokratycznej. Navratilova sprzeciwiała się poglądom politycznym Kirka. Zadeklarowana od wielu lat lesbijka, otwarcie krytykowała jego oraz Donalda Trumpa, prezydenta USA.

W dniu śmierci Kirka Chelsea Wolfe, transpłciowa kolarka BMX opublikowała relację na Instagramie. W jednej z nich była relacja z zabójstwa Kirka, opublikowana przez USA Today. Dodała do niej skandaliczny podpis: "Zrobiliśmy to".

Navratilova była mocno zniesmaczona wpisem.

"A to jest obrzydliwe" - napisała.

„Przemoc polityczna nigdy nie jest w porządku. To odrażający akt ze strony odrażającej osoby. To smutny dzień pod wieloma względami, ponieważ tego typu rzeczy zdarzają się zbyt często…" – dodała też Navratilova, potępiając zabójstwo Kirka.

Zobacz także: Bez litości dla Rosji. Twarde stanowisko podtrzymane. "To oczywiste"

Navratilova to aż 18-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w singlu. W deblu miała jeszcze więcej triumfów, bo aż 31.